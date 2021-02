El jugador del club Gimnasia y Tiro, Ismael Matías Macoritto, está detenido desde el 10 de enero acusado del delito de abuso sexual en perjuicio de una menor de 16 años. Estuvo alojado en la Alcaidía General y ahora el Juzgado de Garantías N°4 le otorgó la prisión domiciliaria, desde donde habló con los medios sobre los cargos en su contra.

A Macoritto lo llevaron detenido durante un partido de su equipo luego de que la madre de una menor lo denunciara un presunto abuso sexual. Las primeras pruebas requeridas por la fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual dieron cuenta de que no había lesiones genitales y el médico del CIF puso la firma para decir que no se había constatado un abuso.

El futbolista contó que era amigo de la menor y también de su hermana, y aseguró que todo fue una confusión. “El estudio que le hicieron a ella confirmó que no hubo nada, además el día que yo entré me revisaron si tenía golpes de los supuestos forcejeos y no tenía nada, ni golpes ni hematomas. Yo acepté estar en esta situación porque tenía la conciencia tranquila de que no había pasado nada”, manifestó.

Finalmente dijo desconocer los motivos de la denuncia en su contra. “Cuando salí llegaron muchos rumores, que era por plata, si van por ese lado están equivocados. No soy un jugador que gana millonada, gano lo justo y necesario para trabajar con mi novia, ella también trabaja”, contó.