Cande Correa siempre da que hablar, y esta ocasión, en el marco de las elecciones provinciales en las que Salta elige concejales, diputados, senadores y convencionales constituyentes, no fue la excepción. Y es que la “concejal fit”, que se presenta como candidata en estas elecciones para renovar su banca, acudió a las urnas con pasaporte y DNI digital y no la dejaron emitir su voto.

La candidata a concejal por el Frente Plural se mostró frustrada y molesta por la imposibilidad de votar, ya que, según contó, hace unos días le robaron la tarjeta de su documento de identidad.

Cande Correa no pudo votar (El Tribuno)

“La verdad es que me robaron las cosas. Ya hice la denuncia y tiene demora. Con la tirilla no se puede venir. Intenté presentar el que viene con la app ‘Mi Argentina’. Me parece medio absurdo que nos genere este sistema el Gobierno nacional y no se pueda votar en época de pandemia cuando podés circular por todo el país y de repente no tiene validez para votar es una locura”, manifestó la edil en una entrevista con Informatesalta.

Ante esta situación, perdida por perdida, Correa se acercó a la escuela donde tenía que votar con su pasaporte y el DNI digital, pero fue en vano, ya que el presidente de mesa le explicó que solamente se puede emitir el voto con el DNI tarjeta. “La verdad es que es una lástima, espero que se puedan generar y el DNI digital sirva también para estos casos”, expresó Correa.