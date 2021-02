Agustina Fabiana Alexandra tiene 17 años, vive en la localidad salteña de Aguaray y está desaparecida desde hace una semana. Su mamá, Vilma Gómez, hizo la denuncia y pidió que la ayuden con la búsqueda de la menor de edad que al momento de salir de su casa vestía una campera roja, un pantalón de jean corto y una mochila de color oscuro.

Días atrás se viralizó un audio en que Agustina le decía a su mamá que se había ido de su casa porque estaba cansada de sus maltratos y le pedía que no la busque más. Sin embargo, Vilma y otros familiares de la menor negaron que esas palabras sean ciertas. “Ella no es de hablar de esa forma y ponerse así, en esa postura, yo la conozco bien y no es así mi hermana. Se notó que alguien le dijo lo que debía decir o hasta que estaba leyendo”, sostuvo uno de sus hermanos. Vilma, por su parte, asegura que un hombre se la llevó.

Agustina es de contextura física delgada y tez blanca con pecas en el rostro, además mide 1.60 y tiene el cabellos de color castaño claro. “Ella está en quinto año y es muy buena alumna, tiene que volver y seguir con sus estudios. La hice hacer inglés hasta cuarto año, por favor le pido que vuelva. Toda la vida trabajé, hago de todo para vender en cuanto a comida, criamos animales, tenemos una casa humilde pero no nos falta nada”, manifestó su mamá a El Tribuno.