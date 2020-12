Los inescrupulosos siempre existieron, y van evolucionando de la mano de la tecnología y pergeñando nuevas maneras de aprovecharse de los más vulnerables. Sus víctimas suelen ser ancianos que están más desprevenidos ante estas modalidades delictivas.

Tras las numerosas estafas con el IFE, ahora se conoció otra modalidad. Según consigna FM Profesional, este “cuento del tío” consiste en un llamado en el que la persona se hace pasar por un familiar de otra provincia y le dice a la víctima que tuvo un desperfecto con el auto en la ruta cerca de Salta y se encuentra varado, luego le piden los datos de la tarjeta de débito o crédito para pagar una supuesta grúa que los auxilie.

Así lo contó un jubilado de 81 años que vive en Villa Palacios. Los estafadores lo llamaron y se hicieron pasar por familiares de Buenos Aires que estaban a 150 kilómetros de Salta. “Me dijeron que se les rompió el auto, que tenían mucha plata y miedo que les roben porque era de noche y necesitaban una grúa que los auxilie”, contó el jubilado.

“Cuando les pregunté por la empresa de auxilios, indicaron que ellos me iban a llamar porque no recibían efectivo, solo débito o crédito; y efectivamente eso sucedió: a los 5 minutos me llamaron pidiéndome los datos, que no los pude dar porque no tengo tarjetas”, explicó la víctima.

Luego, ante la insistencia de los delincuentes, el hombre llamó a su hija para pedirle ayuda para pagar la grúa, pero esta se dio cuenta de inmediato de que se trataba de una estafa y le advirtió a su padre que no les pasara más datos a los supuestos familiares.

“Te piden los números de tarjeta y dicen que el seguro luego te va a reintegrar lo gastado por la grúa”, finalizó el jubilado, quien por fortuna pudo zafar de las garras de los estafadores.