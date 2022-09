Zendaya y el secreto mejor guardado: ¿en qué gasta su fortuna la actriz de Hollywood?

Con tan solo 26 años, Zendaya es una de las actrices de Hollywood del momento por sus papeles en “Euphoria”, “Duna” y la saga de Spider-Man. La joven actriz ha ganado en los últimos años millones de dólares, pero su perfil es tan bajo que muchos se preguntan que está haciendo con su dinero, simplemente por curiosidad.

En muchas ocasiones, las estrellas comienzan a cumplir sus sueños como empresarias o simplemente invierten en diferentes proyectos para poder reinvertir sus ganancias y generar nuevas. Es sabido que una mala película, un escándalo o el universo pueden lograr que una estrella en ascenso termine en la lona, por eso siempre es bueno hacerse de un colchón, ya que el final de la carrera es incierto.

La foto que Zendaya le dedicó a Tom Holland. Foto: Instagram

¿Cuál es la fortuna de Zendaya?

A pesar de que estamos en un mundo hiperconectado, donde las redes sociales son una gran salida laboral para las estrellas, las marcas les ofrecen miles de contratos para publicitar por 2 minutos un producto, poner sus caras o sus voces, Zendaya no tiene una fortuna tan grande como la gente imagina. El sitio Web, Celebrity Worth Net, quien es la fuente para poder saber sobre estos temas, dio una información que pocos esperaban.

Zendaya para la campaña de la empresa Squarespace. Foto: https://www.instagram.com/zendaya/

La fortuna que tiene hasta el momento Zendaya no pasaría los 15 millones de dólares, una cifra muy, pero muy por debajo de lo esperado y de lo que tienen muchas actrices o hasta influencers de todo el mundo. Cabe destacar que aquí no solo importante el momento de la actriz, su capacidad, su promoción en redes sociales, sino también la persona que la represente y en muchas ocasiones hemos visto varios fraudes contra artistas a lo largo de la historia.

No es sabido si será el caso de Zendaya, pero es muy llamativo que a esta altura de su carrera tenga un patrimonio tan pequeño. Es más, en 2018, se estimaba que no superaba los 5 millones de dólares. Hay que tener en cuenta que la actriz no solo tiene el ingreso de sus trabajos en la pantalla grande y chica, sino también por su único álbum “Zendaya” de 2013.

Zendaya Foto: Instagram/zendaya

Por otra parte, en cuanto a la importancia que ella le da al dinero, es sabido que no es de ostentar ningún tipo de lujo y es más una persona que prefiere ir por un camino más desapercibido. La joven actriz tiene dos casas valoradas en un par de millones de dólares en Northridge y Encino, dos zonas muy privilegiadas de la ciudad de Los Ángeles.

Es más, en varias ocasiones la actriz ha asegurado que el dinero y le generan ansiedad y hasta siente una especia de culpa. “Mi esperanza es tener una carrera en la que pueda tener una posición financiera lo bastante buena para hacer lo que quiero hacer, sin preocuparme por otras cosas. Mi madre es una ahorradora, así que trato de tener eso en cuenta. Luego mi padre dice: ‘No te lo vas a poder gastar cuando te mueras. Algo así. Estoy en un punto intermedio entre los dos’”, explicó la actriz.