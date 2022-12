Zaira Nara deslumbró con una microbikini negra desde la playa: “Veranito”

Zaira Nara tiene una comunidad de 5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Allí publica contenido exclusivo para sus fanáticos que se encandilan cada vez que la ven.

La modelo estuvo de vacaciones en Miami y disfrutó a pleno el sol, el mar y la arena. Lució una microbikini negra que está al último grito de la moda y se llevó todas las miradas.

Zaira Nara

Sentada sobre una piedra, Zaira posa tomando un trago. Está abajo de un árbol para taparse del sol y descansar. Varios fanáticos le remarcaron que se ve “la felicidad” en sus ojos. Es que sin dudas no hay nada como estar de vacaciones.

El corpiño del conjunto es con aro y la parte de abajo es una colaless muy fina. La empresaria sigue las tendencias de la moda a nivel internacional y lo podemos ver en las telas, los colores y las texturas que utiliza.

Sexy y relajada, Zaira se llevó todos los corazones rojos de la red social. Junto a su hermana, son las influencers más conocidas del país.

“Sos hermosa”, “La más linda de todas”, “No das más”, “Te amamos”, fueron algunos de los tantos comentarios que recibió.

Mostró su figura desde Miami Foto: Instagram/zaira.nara

En otras fotos podemos verla con el mismo traje de baño, pero sobre un yate dentro del mar. Se la puede ver disfrutando la golden hour y un hermoso atardecer.

La modelo posó de espaldas a cámara subiendo la temperatura de las redes sociales y corriendo los límites de la censura.

Zaira Nara cautivó en redes con su bikini. Foto: Gentileza Instagram.

Zaira Nara habló de la relación de las vacacioens de Wanda Nara con Mauro Icardi

Santiago Riva Roy, el cronista de Socios en el Espectáculo, se cruzó con Zaira y rápidamente le hizo un comentario sobre su hermana: “Vimos un viaje a Maldivas de Wanda con Mauro”.

“¡Qué lindo lugar! Aparte lo peor de todo es que me querían llevar a mí, ¿qué iba a hacer yo ahí, sostener la vela?”, contó Zaira.

“¿Ese viajecito de amor se puso sostener ahora a la distancia? ¿Wanda está con Mauro?”, le consultó Santiago.

Los posteos en las redes sociales de Wanda Nara y Mauro Icardi.

“No tengo ni idea, supongo que sí...”, contestó Nara, evitando dar precisiones en su respuesta. “Ya estamos hartos…”, manifestó, sin filtro, Riva Roy. “Yo no tengo ni idea, no me pregunten más nada chicos. No sé nada de verdad, porque no quiero saber nada, prefiero que no me digan”.

“Como hermana, ¿le aconsejas algo?”, le consultaron a Nara, sobre el final de la nota. Y ella, a corazón abierto, reconoció. “Que no me hable más de vida privada, le dije no me cuente más nada, no quiero recibir información”, cerró Zaira.