Una modelo de OnlyFans desafió a la Monarquía: entró a la casa del Rey Carlos III y posó en microbikini frente a todos los turistas

Los usuarios de OnlyFans continúan sorprendiendo con propuestas audaces y creativas en su contenido erótico. Isabelle Berry, una modelo de 33 años, se sumó a esta tendencia al elegir el emblemático castillo de Windsor en el Reino Unido como escenario para su última sesión de fotos. Al llegar parecía una turista más, pero luego comenzó a quitarse la ropa para solo vestir una microbikini negra con la cual posó frente a las imponentes paredes del castillo, causando asombro entre los visitantes presentes y atrayendo la atención de los clientes de un bar cercano. Berry buscó añadir “adrenalina” a su producción y demostrar su compromiso con ofrecer lo mejor a sus seguidores.

A pesar de la atrevida elección de locación, la acción de Berry no estuvo exenta de controversia. Mientras algunos espectadores disfrutaron del espectáculo inusual, un vecino expresó indignación: “En la época medieval la habrían encerrado en esa torre por la forma en que se estaba comportando”. La modelo, consciente de la polémica que generó, defendió su decisión en una entrevista con The Sun, mencionando que si bien sabía que no estaba permitido, buscaba divertirse y sorprender a sus fanáticos.

La modelo de OnlyFans que posó en el castillo de Windsor Foto: instagram

“Perdón si molesté al rey. Pero si mis fanáticos lo quieren, lo haré, y apuesto a que el príncipe Andrew no se habría quejado”, comenzó diciendo y luego agregó: “Sé que se supone que no podés hacerlo, pero es divertido. Hago cosas como esta todo el tiempo”. Sin embargo, la modelo fue abordada por la policía y, aunque inicialmente la echaron del lugar, logró retirarse sin mayores consecuencias.

Isabelle Berry, reconocida en la comunidad de OnlyFans, compartió la experiencia en sus redes sociales, recibiendo una mezcla de reacciones de sus seguidores. Mientras algunos quedaron impresionados por su audacia, otros la alentaron a continuar tomando riesgos. La modelo concluyó su publicación en Instagram con su lema de vida: “Sin riesgo, no hay recompensa”, dejando en claro su actitud ante la vida y la búsqueda constante de desafíos.

¿El Rey Carlos mencionó algo al respecto de este hecho?

A pesar de que, por supuesto, este momento fue viral en toda Inglaterra, de momento el Rey Carlos no ha hecho mención alguna. No obstante, es probable que no lo haga debido a que, en estos casos, el monarca suele mantener el hermetismo.