Dejó su carrera como militar y triunfa en OnlyFans: “Ahora gano como capitán”

OnlyFans es una plataforma por suscripción y por lo general, de contenido erótico y subido de tono. A la cual muchas personas acceden para vender contenido exclusivo. La popularidad de esta plataforma escaló a niveles impresionantes y miles de personas cuentan que ganan mucho más dinero que en sus empleos convencionales.

En esta oportunidad, trascendió la historia de una joven chilena, Kimberly Villalobos Zuñiga, quien fue parte de la fuerza armada chilena durante siete años, dos de estudio y cinco de servicio, mayormente en el área administrativa. Y cuando, a finales de 2022, le dieron la baja, se las ingenió para conseguir un lugar en el cual gana mucho más dinero.

Kimberly brindó una entrevista para el portal chileno, Nosotras 13 y contó cómo fue el proceso de trabajar en la Fuerza Armada, a recibir sanciones, recibir la baja y finalmente, comenzar en OnlyFans.

En primer lugar, señaló que la sancionaban por motivos absurdos: “Empezaron a tirarme sanciones por nada. Por ejemplo, sabía que me revisaban el perfil. Yo no subía nada de militar, ni de armamento, ni de material aéreo, porque el reglamento decía solo eso. Se la pasaban metidos en mi perfil, me daba cuenta. Siempre estaban concentrados en ver qué subía”.

En septiembre de 2020 recibió la baja por un live que ella realizó en redes sociales y la influencer explicó: “Dijeron que yo estaba en un lugar de dudosa reputación y yo estaba en el departamento de mi amiga, solo que ella tiene un caño porque práctica pole dance”.

En enero de 2023 el rumbo de su vida cambió definitivamente, ya que Kimberly se creó un perfil en Arsmate, el OnlyFans chileno. E informó: “Ha sido súper rentable, me ha ido muy bien. Hasta la fecha ya he ganado casi cinco mil dólares, entonces estoy ganando el sueldo que gana un capitán en la Fuerza Aérea, así que no tengo por dónde perderme, aquí me quedo”.

Cuánto cuesta la suscripción al perfil de Kimberly

La suscripción al perfil de Kimberly en Arsmate tiene un valor de 10 dólares mensuales. En dicho sitio, la influencer posee más de 450 publicaciones y más de 4.500 likes.