Toda una tigresa: Florinda Meza mostró el sensual traje con el que conquistó a Roberto Gómez Bolaños

Durante el recorrido que Florinda Meza realizó en las páginas de los viejos álbumes de fotografía, encontró un recuerdo de su juventud que la llenó de alegría y que hizo palpitar su corazón, ya que estaba relacionada con uno de sus más grandes amores: Roberto Gómez Bolaños.

Florinda Meza durante la grabación del "Chavo del 8". Foto: Instagram

Se trató de una producción de fotos en la cual vistió un catsuit de lycra al cuerpo que llevaba el clásico estampado de animal print, y con gran emoción, la actriz escribió: “Ésta era yo, hace algunos ayeres. Mi Rober siempre me decía que yo era la mujer más hermosa del mundo. Me gustaría saber qué opinaría al verme ahora. Mis amados de la bonita vecindad virtual ¿Qué creen que me diría? Los leo...”.

El posteo de Florinda Meza junto a Chespirito que enamoró en redes. Foto: Instagram

Gran parte de esa nostalgia estuvo en el recuerdo del amor que vivió junto al actor que le daba vida al “chavo del 8″, ya que en noviembre del 2014, falleció a razón de complicaciones en su salud; sin embargo, su figura permanece presente en los recuerdos y en los pensamientos de Florinda, quien suele hablar de él en algunas ocasiones a través de Instagram y Twitter.

El catsuit de animal print de Florinda Meza que enamoró a sus fanáticos. Foto: Instagram

Qué respuestas recibió Florinda Meza en su posteo

La actriz compartió la publicación en febrero de este año, y hasta el momento alcanzó a juntar 13 mil corazones rojos y 847 comentarios colmados de elogios.

Florinda Meza y Chespirito durante su juventud. Foto: Instagram

“Tu Rober te diría que sigues siendo una mujer muy hermosa, maravillosa y elegante, y que siempre serás su bonita”, “Linda”, “Cada edad tiene su hermosura. Ahora querida dama, usted es una belleza otoñal, él le amaría más”, “Qué sigues siendo su compañera fiel, muchas felicidades doña @florindamezach1 y miles de bendiciones”, fueron algunos de los mensajes que recibió.