Una escena llamativa se vivió durante el pasado sábado 12 de junio, cuando Dan O´Conor cumplió 365 días consecutivos lanzándose a las aguas del lago Michigan.

El conductor de autobuses contó a AP que decidió comenzar con su hazaña para disminuir el estrés que llevaba consigo.

Hombre cumple un año saltando diariamente al Lago Michigan (Foto: AP)

“Fue durante la pandemia, durante las protestas, durante un año electoral... Así que era un lugar adonde podía acudir y bloquear todo ese ruido y estar conmigo plenamente en el lago, y encontrar un momento de recogimiento”, explicó O’Conor.

Dan siguió su rutina de saltar desde el muelle Montrose a uno de los cinco Grandes Lagos de Norteamérica durante las distintas estaciones del año, especialmente durante el invierno, cuando el lago se congela por las bajas temperaturas.

El lago Michigan congelado. (Foto: La Vanguardia)

Para lograr su proeza, el hombre tuvo que preparase desde el otoño abriendo un hueco en el hielo congelado del lago que fuera lo suficientemente grande para que pudiera lanzarse al agua. O’Conor aseguró que tuvo 20 raspaduras y cortaduras en el cuerpo.

La celebración de un año saltando al lago

Al momento de cumplir con el día 365 saltando al agua, el hombre no estuvo solo. Varias personas lo acompañaron para vivir con él su inolvidable momento. “Quería celebrar el viaje para zambullirme por 365ta ocasión”, expresó O’Conor.

La celebración por cumplir un año saltando al lago. (Foto: AP)

“La gente comenzó a preguntarme a beneficio de quién se hace esto y cómo podrían ayudar, y cuando digo gente me refiero a extraños en línea, ustedes saben. Cuando comencé a publicar videos en Twitter e Instagram... me animé más debido a los comentarios de personas como ‘esto me alegra el día, es agradable verlo’”, concluyó.