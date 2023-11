Stefi Roitman se hizo un rotundo cambio de look y dejó sin palabras

Se acerca el verano y llega el momento de pensar en los cambios de looks. Es que el pelo castaño continúa destacándose como uno de los tonos más populares y en tendencia. ¿Cuál es el secreto de su éxito duradero? Este versátil color no solo complementa tanto a pieles claras como oscuras, sino que se adapta perfectamente a una variedad de cortes de cabello de moda, incluyendo bobs, pixies y melenas, como lo demostró Stefi Roitman con su nuevo cambio de look.

Stefi Roitman dejó atrás el rubio y apostó por un cambio de look. Foto: Instagram

El estilista de renombre Max Jara ha sido el artífice de este retoque de la actriz. Max, reconocido por su enfoque en el cuidado y fortificación del cabello, ha trabajado con una lista impresionante de clientes destacados, que incluyen a personalidades como Camila Homs, Los Montaner, y, por supuesto, la propia Stefi Roitman.

Las famosas que eligen el pelo castaño al estilo de Estefi Roitman

Roitman, conocida por su estilo audaz ha decidido unirse a la lista de celebridades que optan por el encanto del pelo castaño. Este tono, elegido para su próxima aventura capilar, es un testimonio de la versatilidad y la atemporalidad de este color que sigue ganando popularidad entre las figuras de la moda.

Stefi Roitman mostró en sus redes su cambio de look. Foto: Instagram

No es sorprendente que celebridades como Hailey Bieber, Charlize Theron y Dakota Johnson también hayan sucumbido a la elegancia del pelo castaño. Este tono se ha convertido en una elección de moda para aquellos que buscan un cambio sutil pero impactante en su apariencia.

Así quedó el cambio de look de Stefi Roitman. Foto: Instagram

El pelo castaño, con sus matices ricos y su capacidad para realzar la belleza natural, es una elección inteligente y moderna para quienes buscan una transformación capilar. Stefi Roitman, al unirse a la lista de adeptos a este tono, deja claro que el pelo castaño no solo es una moda pasajera, sino una elección de estilo duradera y atemporal.

Más tendencias que llegan para el verano

Dentro de las tendencias para esta primavera-verano estarán además el flequillo, las paletas de colores naturales y las melenas XL. Pero la tendencia más importante y la que nunca debe pasar de moda es la del pelo sano, una característica importante que el estilista remarca en sus clientes y mantiene como filosofía en su salón. A su vez, una tendencia que está a la orden del día es volver al color natural del cabello, incluso con canas o con iluminaciones sutiles.

Max Jara, llegado recientemente de New York en el marco de la Fashion Week, se caracteriza por estar en sintonía con las últimas tendencias de cabello y el "Wet look” marca esta nueva temporada. Foto: Instagram

Otra moda que se está adoptando para el cabello en este último tiempo, es dejar atrás el alisado o los procesos químicos para así mantener el estado natural del cabello con una buena línea de cuidado e hidratación.