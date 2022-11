Sol Pérez demostró en Gran Hermano que ama el caribe: lunares y cabello enruladisímo.

Cada vez que Sol Pérez aparece con un look en Gran Hermano, ella se lleva todas las miradas. Es que no solo se arriesga con los looks, sino que también le pone producción a su cabello y a su maquillaje, logrando estilos totalmente diferentes.

Sin embargo, si uno de sus outfits ha logrado captar cientos de corazones rojos por parte de sus seguidores en Instagram, este es el conjunto de estampado de lunares de pollera con tajo y amarrada a la cintura, además de un minitop.

El fondo del outfit está en color negro y el diseño en blanco, por lo que es un estilo bicolor que combinó con tacos altos y de estilo “romano” en estos dos tonos, generando un efecto degradado.

Sol Pérez y su look caribeño en Gran Hermano. Foto: Instagram

Para darle ese estilo caribeño que tanto parece amar Pérez, ella llevó su cabello rubio enruladisímo. Un estilo que ya había utilizado en el programa hace algunas semanas y que dio de qué hablar.

Sol Pérez sorprendió con un conjunto de estampado de lunares. Foto: Instagram

Cómo nació la historia de amor de Sol Pérez y su futuro esposo

Sol Pérez se unió al grupo de famosas que están pensando en pasar por el altar el próximo año. Ella lo hará junto a su pareja de ya hace tres años, el empresario Guido Mazzoni.

En su caso, su historia de amor comenzó por un mensaje de Instagram, como suele ocurrir en esta época donde la tecnología gobierna. El empresario es dueño de una cadena de gimnasios y la invitó como influencer a ser parte de este, aunque luego se convirtieron en invitaciones para salir.

Sol Pérez y Guido Mazzoni se casan. Foto: Instagram.

Sobre si estas invitaciones funcionaban, Pérez reveló en Cortá por Lozano: “Lo que pasa es que él nunca me invitaba a cenar, solo me decía ‘estás más buena que el sándwich que me comí en el recreo’, entonces a mí me causaba gracia y solo le respondía ja ja”.