Rumores con Diego Maradona y L-Gante, un amor con perpetua y dos casamientos: los romances de Wanda Nara.

Wanda Nara goza de una popularidad tal que cada movimiento que hace está en la primera plana de los medios nacionales, y como es de esperarse, si estos movimientos implican cuestiones amorosas, el interés de la audiencia crece a niveles abismales.

En toda su carrera, Wanda Nara tiene dos amores que fueron los más conocidos, su primer marido y padre de sus tres hijos mayores, Maxi López; y su segunda pareja y padre de las pequeñas Francesca e Isabella, Mauro Icardi, de quien la empresaria se separó recientemente.

Otros tiempos. Wanda Nara cuando estaba en pareja con Maxi López y Mauro Icardi era sólo un amigo de ambos.

Pero más allá de sus dos amores, en toda su carrera Wanda Nara, además de tendencias y empresas, sumó varios amores. Lo último de lo que se habló fue su cercanía con L-Gante, que parecía ser el inicio de un noviazgo luego de su separación de Icardi, pero que solo concluyó en una amistad.

Los otros amores de Wanda Nara

Hace unos meses, la empresaria fue invitada a Red Flag, el programa de Luzu Tv que conducen Grego Roselló, Fiorella “Tuli” Acosta, Belu Lucius y Agustín Franzoni. Allí hizo reveló: “Me propusieron casamiento cuatro o cinco veces en mi vida”.

“No sé decir que no, a todos les dije que si, pero en el ínterin, durante los preparativos, suspendí”, detalló. Pero luego agregó: “Hay uno que está preso y me pidió casamiento. Me quedé con los anillos de recuerdo”, contó muy a lo Wanda Nara, quien minutos después confirmó que el señor en cuestión tiene perpetua.

Pero, yendo más atrás en el tiempo, allá por 2006, la empresaria se hizo famosa por lucir una camiseta de Diego Armando Maradona y eso la ligó a especulaciones sobre un romance. Aunque nunca se confirmó, la prensa del corazón asegura que Wanda Nara tuvo cinco novios en total.

Esta confirmación deviene de que en 2020 ella dialogó con sus seguidores en Instagram y sobre su situación amorosa y la edad en la que se casó, contó: “A los 21 y a los 27 -con Maxi López y Mauro Icardi, respectivamente- mis 5 novios me propusieron casamiento con anillo”. Sin embargo, nunca reveló la identidad de los tres anteriores.

Cómo saltó a la fama Wanda Nara

Wanda Nara se hizo famosa por una supuesta corta y explosiva relación con Diego Armando Maradona en el 2007. La foto viral de aquel entonces mostraba a Nara en el exterior de un hotel vistiendo una remera blanca y un calzoncillo negro.

Wanda Nara con el supuesto calzoncillo de Maradona.

Todas las revistas y los programas de chimentos de la época se hicieron eco de esta situación y el rumor indicaba que esa famosa prenda era nada más y nada menos que de Maradona.

A raíz de unas fotos en las redes, los seguidores de la empresaria debatieron sobre el manejo familiar. Algunos valoraron a Nora Colosimo por su rol de abuela y criticaban a Wanda Nara, pero también hubo quienes reflexionaron sobre la situación y se mostraron más comprensivos: “Mientras su madre trabaja, la abuela la ayuda cuidando a sus hijos”.