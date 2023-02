Rojo fuego: los seis mejores y arriesgados outfits de Nathy Peluso.

Nathy Peluso ya es mucho más que la argentina que conquistó el mundo desde España con su música. La cantante sigue sumando fanáticos en cada país en el que se la tiene en cuenta. Un ejemplo es el fenómeno que causó con su visita a Italia y lo sensual que se mostró en las redes desde allí.

Nathy Peluso deslumbra con sus fotos en las redes. / Instagram

Nathy Peluso tiene como marca registrada su personalidad sin miedo al que dirán y sus curvas que se han vuelto una imagen a seguir por muchas adolescentes en el mundo. Es que la cantante disfruta de su cuerpo y la luce con cada uno de sus atuendos. Aquí una selección de sus outfits más hot.

Nathy Peluso tiene como una de sus prendes preferidas a los cat suit, los ha usado en todos los modelos y colores. Tal es el caso de la foto que usó en mayo de 2021, en el marco de su gira Calambre y que se destaca por marcar su figura con estampas a puro fuego.

Nathy Peluso Foto: instagram

Lo osado de su personalidad, que la llevó a conquistar los grandes estadios del mundo, también se reflejan en las prendas que elige Nathy Peluso y la forma en que las combina. Como este vestido largo hasta los tobillos de satén y al cuerpo, con una estampa particular, que lo combinó con sandalias fucsias y una bandana en la misma tonalidad.

Nathy Peluso Foto: instagram

Hubo un día en el que Nathy Peluso llevó su fanatismo por el rojo y la osadía a otro nivel. Esa vez fue en julio de 2022 cuando se fotografió dentro de un automóvil, luciendo un total black, al que le sumó color con una sombra roja. “Venga una sonrisita q t camelo”, escribió en el posteo.

Nathy Peluso Foto: instagram

La sensualidad de Nathy Peluso en su máxima expresión se ve en este outfit que incluye un cat suit brilloso bien rojo, con tres tiras que se unen en su espalda. Al look lo combinó con anteojos en la misma tonalidad y botas negras.

Nathy Peluso Foto: Instagram @nathypeluso

ara la imagen de este lanzamiento eligió usar el pelo rojo largo y lacio y un cat suit en el mismo color con mangas 3/4. A todo el look lo cortó con un corset plateado. Nathy Peluso , en 2021, realizó una reversión de “Vivir así es morir de amor”, el clásico tema que Camilo Sesto grabó a fines de los ´70. P. A todo el look lo cortó con un corset plateado.

Nathy Peluso. (Foto: Instagram)

“ayyyyyy🧡🥭🏵🍊🐯🍯🍋🌻💛🌺🌸🐬🍊❤️🎈😇💋👼🏼🪲🦞📍q noche mas xulaaaaa🍸”, escribió Nathy Peluso en el posteo en el que muestra desde diferentes ópticas su vestido al cuerpo con escote V con bolados.

Nathy Peluso Foto: Instagram/nathypeluso

¿POR QUÉ NATHY PELUSO TIENE UN OJO DE DIFERENTE COLOR?

Uno marrón y el otro celeste: así son por momentos los ojos de Nathy Peluso. El mismo lleva el nombre de heterocromía y consiste en una anomalía que hace que los iris de los ojos sean de distinto color. Sin embargo, algunos seguidores señalaron que era posible, no fuera real y que el efecto se lograra con algún pupilente porque en muchas fotos se la veía con ojos café.

La cantante siempre ha generado intriga con el tema de sus ojos.

En una entrevista, la cantante aclaró que se trata de una causa natural. Las razones de su cambio son simples: los disgustos. “Mira, yo te soy sincera. Cuando me da un disgusto... pum No lo puedo controlar”, explicó Nathy a un incrédulo periodista, que se acercó para comprobar algún lente, pero no se podía ver nada.

Mientras en algunas con ambos ojos color café.

¿CUÁL ES LA CANCIÓN MÁS ESCUCHADA DE NATHY PELUSO?

“Ateo”, de C. Tangana y Nathy Peluso, fue la canción más viral en España este 2021. Mientras que a 2022, la segunda sesión más vista de Bizarrap es la que hizo con la cantante argentina, con más de 351 millones de reproducciones.

Nathy Peluso y C. Tangana en México Foto: twitter.com/

La colaboración entre la cantante y el productor tomó estado público el 27 de noviembre de 2021. El tema cantado por Nathy Peluso ganó el Premio Carlos Gardel en 2021 en la categoría Mejor álbum/ canción de música urbana/trap.