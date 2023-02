El día que Nathy Peluso conquistó con el azul eléctrico: “La mafiosa”.

Nathy Peluso es conocida como la artista argentina que triunfa en España y desde ahí conquista todo el mundo. Desde hace más de 5 años que la cantante se hizo famosa con su primer disco “Esmeralda”.

En 2021, Nathy Peluso asistió a los Premios Grammy Latinos 2021. Como era de esperarse, su paso por la alfombra roja no iba a pasar desapercibido, tal como siempre lo hace la cantante en cualquier evento en el que se presenta.

Nathy Peluso festejando la Navidad

Para presentarse a la entrega de premios, Nathy Peluso lució un vestido negro de terciopelo con una abertura en la pierna y un broche en forma de cruz firmado por GCDS. Pero el accesorio que marcó su distinguida presencia fue un gorro ruso en color azul francia.

Nathy Peluso Foto: instagram

El gorro que usó la cantante era de pelo azul y pertenecí a la firma española Maison Bocanegra. En la velada, Nathy Peluso recibió el galardón a Mejor álbum alternativo por Calambre.

Nathy Peluso Foto: instagram

La marca registrada de Nathy Peluso

La cantante marca tendencia con sus uñas largas y con diseños cada vez más innovadores. Un ejemplo es el modelo que eligió para acompañar el outfit que lució en la entrega de premios: rojo fuego y piedras plateadas para decorar.

Nathy Peluso Foto: instagram

¿Por qué Nathy Peluso tiene un ojo de diferente color?

Uno marrón y el otro celeste: así son por momentos los ojos de Nathy Peluso. El mismo lleva el nombre de heterocromía y consiste en una anomalía que hace que los iris de los ojos sean de distinto color. Sin embargo, algunos seguidores señalaron que era posible, no fuera real y que el efecto se lograra con algún pupilente porque en muchas fotos se la veía con ojos café.

Nathy Peluso con un ojo de un color y otro del otro. / Instagram

En una entrevista, la cantante aclaró que se trata de una causa natural. Las razones de su cambio son simples: los disgustos. “Mira, yo te soy sincera. Cuando me da un disgusto... pum No lo puedo controlar”, explicó Nathy a un incrédulo periodista, que se acercó para comprobar algún lente, pero no se podía ver nada.