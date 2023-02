El disco que la llevó a triunfar en el mundo entero: cómo saltó a la fama Nathy Peluso.

Nathy Peluso ya es una artista consagrada en el mundo entero y con cada paso que da reafirma su poderío musical cantando a la par de grandes figuras de la canción hispanohablante. En su cuenta de Instagram acumula casi 5 millones de seguidores.

Nathy Peluso en el spa. / Instagram

La cantante nació en Luján hace 28 años, cuando era pequeña se mudó junto a sus padres y su hermana, Sofía Gabanna, a España, lugar en el que practicó gimnasia rítmica y dio sus primeros pasos en la música.

Sofía Gabanna, la hermana de Nathy Peluso. Foto: Web

En su adolescencia comenzó con su búsqueda artística, primero estudió Comunicación Audiovisual, en Murcia; luego Teatro Físico en la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid, mientras trabajaba como camarera; pero su gran desarrollo musical se dio en Barcelona, tiempo después.

Nathy Peluso y la primera foto en la que se la ve cantando en Instagram Foto: instagram

A la par de todo este camino, Nathy Peluso actuaba en hoteles y restaurantes en los que reversionaba a los clásicos de la música como Frank Sinatra o Etta James. En paralelo, también publicaba en su canal de YouTube algunas de sus mejores versiones.

Nathy Peluso también se dio el lujo de participar de uno de los programas más exitosos de Estados Unidos (Captura de pantalla).

El salto a la fama de Nathy Peluso

Todo ese camino de búsqueda de sonidos y de forma de vida dio un cambio rotundo en 2017 cuando finalmente logró publicar su primer disco. En 2017, “Esmeralda” vio la luz y con él también llegó el éxito, la popularidad y la fama en España.

Nathy Peluso en Esmeralda Foto: captura

Pero la popularidad de Nathy Peluso parecía parar de crecer y así lo demostró un año más tarde con “La Sandunguera”, el nombre de su segundo disco y con el que en muchos lugares la conocen. Pero para el real salto a la fama aún faltaban unos años.

Nathy Peluso "La sandunguera" Foto: captu

“Calambre” es el nombre de su tercer disco, pero el primero de estudio, sin duda es el que mejor la representa con todas sus inquietudes musicales y la mezcla de ritmos que la caracterizan. Este álbum es el que marcó su gran salto a la fama llevando su talento musical a otro nivel.

Nathy Peluso en Calambre Tour

Otro punto de inflexión que se dio en su carrera ocurrió ese mismo año, cuando grabó la BZRP Music Sessions #36 y a los días del estreno fue elegida, por primera vez, para ser la protagonista de la tapa de la revista Vogue.

Nathy Peluso y Bizarrap estarán en el Flow Fest.

“Soy muy inconformista y autoexigente. Soy mi mejor amiga y mi peor enemiga. Hay veces que se hace insoportable convivir conmigo misma. Tengo la vara de medir muy alta. De hecho, ahora mismo esa vara ni siquiera existe. Siempre se puede ser mejor. Siempre estoy viendo en qué podría mejorar, cuál podría ser el siguiente paso”, contó.

¿Por qué Nathy Peluso tiene un ojo de diferente color?

Uno marrón y el otro celeste: así son por momentos los ojos de Nathy Peluso. El mismo lleva el nombre de heterocromía y consiste en una anomalía que hace que los iris de los ojos sean de distinto color. Sin embargo, algunos seguidores señalaron que era posible, no fuera real y que el efecto se lograra con algún pupilente porque en muchas fotos se la veía con ojos café.

La cantante siempre ha generado intriga con el tema de sus ojos.

En una entrevista, la cantante aclaró que se trata de una causa natural. Las razones de su cambio son simples: los disgustos. “Mira, yo te soy sincera. Cuando me da un disgusto... pum No lo puedo controlar”, explicó Nathy a un incrédulo periodista, que se acercó para comprobar algún lente, pero no se podía ver nada.

Mientras en algunas con ambos ojos color café.

¿Cuál es la canción más escuchada de Nathy Peluso?

“Ateo”, de C. Tangana y Nathy Peluso, fue la canción más viral en España este 2021. Mientras que a 2022, la segunda sesión más vista de Bizarrap es la que hizo con la cantante argentina, con más de 351 millones de reproducciones.

Nathy Peluso y C. Tangana en México Foto: twitter.com/

La colaboración entre la cantante y el productor tomó estado público el 27 de noviembre de 2021. El tema cantado por Nathy Peluso ganó el Premio Carlos Gardel en 2021 en la categoría Mejor álbum/ canción de música urbana/trap.