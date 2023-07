Qué es de la vida de Cecilia Amenábar, la mujer de Gustavo Cerati y madre de sus hijos

Gustavo Cerati y Cecilia Amenábar se conocieron durante una etapa de rebeldía de ella, quien organizaba fiestas y evento y, además, cantaba en el coro de un colegio católico. Gustavo lideraba Soda Stereo, la banda de rock más exitosa de América Latina en aquella época. La pareja se conoció en una conferencia de prensa y todo empezó con cartas de amor.

Pasó el tiempo y decidieron casarse el 25 de junio de 1993. Al poco tiempo decidieron instalarse en Chile, país de donde es oriunda Cecilia, y al poco tiempo llegaron los hijos de la familia: Benito, en 1993, y Lisa, en 1996. Si bien la familia decidió mudarse en Argentina, para 2002 optaron por separarse.

El amor perduró por casi una década. Foto: Gentileza

Qué hace hoy Cecilia Amenábar

La actriz, fotógrafa y directora de videos chilena tiene actualmente 52 años y es recordada como el gran amor de Gustavo Cerati. Cecilia es hija del empresario, piloto y músico Juan Luis Amenábar y de María Granella, y desde pequeña estuvo involucrada en el arte y los medios de comunicación.

Cecilia sigue su vida de artista. Foto: Gentileza

Si bien Cecilia tuvo mucha exposición mientras fue pareja del cantante de rock, ahora la actriz prefiere mantener un perfil bajo. Cerati murió el 4 de septiembre de 2014 y recién 8 meses después, Amenábar se sintió capaz de dar una entrevista en la que solo dijo palabras de amor y cariño hacia quien es el padre de sus hijos.

Cecilia fue el gran amor de Gustavo. Foto: Gentileza

“Ha sido super duro. Todavía no lo tengo cerrado. Anoche soñé con él. Me visita en sueños unas tres veces por semana. La verdad es que es muy fuerte y no está cerrado para nosotros. Creo que para nadie y nunca”, confesó en una entrevista en La Tercera, un medio chileno.

Cecilia y Gustavo tuvieron dos hijos. Foto: Gentileza

Cecilia es DJ y en 2016 contó que pensaba lanzar su propia línea de ropa interior. “Como ‘videoasta’ (así se define) me salieron documentales privados, sigo filmando, editando, me encanta. También estoy diseñando una línea de ropa interior, estoy trabajando en Chile en una radio, sigo pasando música, me voy a mudar, así que más cosas no puede hacer”, dijo en diálogo con Teleshow.

Así está hoy Cecilia. Foto: Gentileza

En 2002 Cecilia co-fundó su propio sello discográfico, Casa del Puente Discos, que cuenta con decenas de artistas presentes en diferentes plataformas. Hoy en día, Amenábar está alejada del espectáculo y aparece esporádicamente en publicaciones en las redes de Benito o Lisa.