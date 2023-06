Qué es de la vida de "La Kitty", líder de "Las Culisueltas".

En el año 2011, mientras “Los Wachiturros”, el grupo musical de cumbia estaba en el mejor momento de su carrera, nacieron “Las Culisueltas”, un grupo de chicas que revolucionó la música. El éxito de estos grupos era tal que todos los fines de semana hacían presencian en boliches llenos de gente, viajaron por todo el país y otros puntos del mundo.

“La Kitty” era una de las vocalistas de “Las Culisueltas” junto con su compañera “La Chenny”. Sin embargo, y a pesar del impresionante éxito de la banda, en el año 2013 anunció que seguiría su carrera como solista y comenzó a promocionar sus temas nuevos. Al poco tiempo, el grupo musical decidió separarse y seguir sus caminos por separado.

Así luce hoy "La Kitty". Foto: Instagram

“La Kitty”, líder de “Las Culisueltas”, ahora es solista

Con 37 mil seguidores en su cuenta personal de Instagram (@lakittysc), “La Kitty” comparte a diario contenido con sus fanáticos que continúan apoyándola en su carrera musical. En su perfil de la plataforma ancló una publicación que remonta a sus inicios en la movida tropical y tiene que ver con un show que dio con “Las Culisueltas” en el año 2011.

Algunos de sus últimos temas son: “¿Podrán?”, en colaboración con Mackay, “El Ombligo”, uno de los más conocidos y “Nena BlonD”. Sin dudas, “La Kitty” la sigue rompiendo como desde cuando empezó y hasta el día de hoy sigue llenando boliches.

Qué pasó con “Las Culisueltas” tras su separación

“Las Culisueltas” estaba compuesto por “La Kitty” y “La Chenny”, que eran las cantantes principales, quienes estaban acompañadas por cinco bailarinas: Pony, Michi, Beluchita, Jhoa y Yiyo. Si bien el grupo se disolvió en 2013, “La Kitty” propuso en 2018 volver al ruedo.

"La Kitty" en uno de sus shows. Foto: Instagram

En aquel momento, lanzaron nuevas versiones de temas como “Aserejé”, “Toma que toma”, “Perreito” y “La Cobra”. Pero el regreso duró muy poco ya que la vocalista aseguró que sus compañeras grabaron un tema nuevo, pero sin ella. “Yo las traje de nuevo a esta aventura, Culisueltas. Me siento horrible, tanta falsedad”, escribió en sus historias de Instagram.

“Y yo, pensando que eran amigas mías, las atendí en mi casa. ¿Qué no hice por ustedes? Encarando sola al principio porque no había plata, nadie pagaba un show y me presentaba haciendo playbacks gratis que traía a la oficina porque ustedes no aparecían, porque gratis no se movía. ¿Qué les pasa?”, agregó.