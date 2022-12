Polémicas, infidelidades y la búsqueda del amor: los romances de Pampita.

Pampita dio el “Sí, quiero” a Roberto García Moritán hace tres años. Después de un corto pero intenso noviazgo, la pareja se unió finalmente en matrimonio y tiempo después celebró la llegada de la hija en común. Pero, antes de este hito en su vida, Pampita tuvo una larga lista de amores y desencuentros.

Mientras aún vivía en La Pampa, Pampita salió con el gerente de marketing de Kosiuko, Sebastián Vivona. Vivieron juntos cuando la modelo recién llegó a la capital del país y daba sus primeros pasos en el modelaje.

Las primeras fotos de Pampita fueron para la marca de ropa J. L. Cook Foto: Instagram

Después de una extensa relación con el pampeano, la modelo conoció al hermanastro de Mauricio Macri, Nicolás Palacios. El surfer y empresario gastronómico ya había salido con una famosa: Nicole Neumann. La pareja se terminó luego de unos meses.

Pampita y Nicolás Palacios Foto: instagram

En 2002, Pampita se casó con el polista Martín Barrantes. Se habían conocido varios años antes y en 2001 comenzaron a salir, e hicieron un viaje a Inglaterra que los reafirmó en su relación. En enero de 2002, la prensa del corazón ya estaba al tanto y los llamaban: “la pareja del verano”. Se casaron a fines de ese mismo año, pero en 2004 se separaron. El proceso fue doloroso para Pampita porque Barrantes la acusó de adulterio al quedar embarazada de Benjamín Vicuña antes de que saliera el divorcio.

Martín Barrantes y Pampita en su etapa de novios

Qué pasó entre Pampita y Benjamín Vicuña

Para Pampita, su relación con el actor chileno significó un quiebre en su vida con la llegada de sus cuatro hijos y porque estuve toda una década con él. En el medio, la pareja debió enfrentar la muerte de hija mayor, blanquita, y el cúmulo de rumores de infidelidad que rodeaban a Vicuña.

Pampita y Benjamín Vicuña en sus primeros tiempos juntos.

El vínculo se terminó cuando Pampita lo encontró in fraganti con la China Suárez. El episodio se volvió popular, y la escena del motorhome en el rodaje de “El hilo rojo” ocupó todos los portales de noticias.

La China Suárez y Benjamín Vicuña tienen dos hijos juntos (Instagram).

Después vinieron relaciones cortas pero no por eso menos famosas. Un día blanqueó al aire que estaba saliendo con Nacho Viale, pero se truncó. “No tuve suerte, qué va a ser”, dijo la modelo sobre la ruptura.

El romance de Pampita y Nacho Viale en tapa de revistas

En marzo de 2016, Pampita comenzó a acercarse al tenista “Pico” Mónaco. Lo fue a ver al Masters 1000 de Miami y no pudieron escapar de las cámaras en Ibiza. El noviazgo se consolidó ese mismo año, pero terminó en 2018.

Pampita y Mónaco muy felices.

Luego vino el polista Pablo “Polito” Pieres y Mariano Balcarce, que también fue novio de Nicole Neumann hace muy poco. Con el primero fue una relación más informal, de muchas salidas a eventos del ambiento, pero no pasó a mayores; con el segundo estuvieron juntos cinco meses, pero los tiempos de ambos no coincidieron y la pareja no prosperó.

Pampita y Mariano Balcarce en uno de los momentos que vivieron en los cinco meses juntos.

Ya en 2019, y luego de una propuesta de casamiento en Punta Cana, Pampita y García Moritán se casaron en una fiesta que ocupó gran parte de la prensa especializada. La pareja tiene una hija, Ana, de un año y medio.

¿Qué enfermedad padece Pampita?

El año pasado, la modelo reveló que tiene daltonismo, que es una afección que no permite ver los colores de manera normal y le cuesta distinguirlos. “Desde chica no distinguía bien los colores, así que siempre optaba por ponerme todo blanco o todo negro”, relató.