Nathy Peluso hizo alucinar a sus fans con un sensual vestido de diseñador.

Reconocida a nivel mundial, Nathy Peluso es una de las artistas más destacadas de la música y causa furor no sólo con cada lanzamiento nuevo que realiza sino también con sus looks súper osados y cargados de fuerza que no se demoran en ponerse en el top de la moda.

En Instagram tiene más de 4 millones de seguidores, con quienes comparte las últimas novedades de su carrera artística, pero esta vez se volvió sensación con un vestido de diseñador como la fashion icon que es, precisamente con su participación en una colección de nada más y nada menos que Jean Pau Gaultier.

Nathy Peluso paralizó Instagram con un look cargado de sensualidad y ultra jugado Foto: instagram

EL SENSUAL VESTIDO TRANSPARENTE DE NATHY PELUSSO

La cantante subió una serie de fotos donde se la ve más sensual que nunca, especialmente en la que inaugura el dump luciendo un vestido casi transparente. Si bien suele mostrar su cuerpo, pocas veces fue de esta manera.

Nathy Peluso conquistó las redes con un mini vestido total black mega escotado y con transparencias Foto: instagram

Nathy posó como toda una modelo de alta gama y no dejó a nadie indiferente con esta imagen de alto vuelo donde mostró sus atributos. De hecho, la publicación se volvió sensación y lleva acumulados casi medio millón de likes.

El vestido largo bordó, confeccionado en un material muy similar a la gasa, y con una sola manga resalta la figura escultural de Nathy de manera única, contorneando sus curvas y realzando su silueta con sensualidad y atrevimiento.

Nathy Peluso. Instagram. Foto: desconocido

El look lo complementó con un peinado recogido y aros colgantes en dorado que le dieron el toque final de glamour a su vestido de diseñador.“Que viva el escándalo mamasotas, que viva la vidaaa! agradecida es poco. BENDICIONES ABSOLUTAS E IRREVOCABLES”, comentó la artista en el epígrafe de la imagen que, sin lugar a dudas, volverá a dar qué hablar en la semana.