Nathy Peluso conquistó a todo Instagram con un poderoso conjunto comfy gris.

Reconocida a nivel mundial, Nathy Peluso es una de las artistas más destacadas de la música y causa furor no sólo con cada lanzamiento nuevo que realiza sino también con sus looks súper osados y cargados de fuerza.

En Instagram tiene más de 4 millones de seguidores, con quienes comparte las últimas novedades de su carrera artística, pero esta vez se volvió sensación con un conjunto que la definió como el fashion icon que es.

Nathy Peluso paralizó Instagram con un look cargado de sensualidad y ultra jugado Foto: instagram

Recientemente, la argentina compartió con sus seguidores una serie de imágenes que se llevaron todas las miradas y dejaron sin palabras a sus fans. Sin dudas, alucinó a todos con el look elegido.

Porque si hay algo que dejó la pandemia de coronavirus en el mundo de la moda fue la posibilidad de darle a la ropa cómoda un protagonismo único, sin que lo chic y lo elegante se quede afuera.

Nathy Peluso conquistó las redes con un mini vestido total black mega escotado y con transparencias Foto: instagram

EL LOOK COMFY DE NATHY PELUSSO QUE ADELANTA LA TEMPORADA OTOÑO-INVIERNO

Nathy Peluso deslumbró a sus seguidores con un outfit que promete ser la revelación de la próxima temporada en Argentina. Con un estilo totalmente comfy, aunque con una cuota de glamour indiscutible, la artista dejó suspirando a sus seguidores, especialmente a quienes siguen de cerca la moda en Europa para aplicar de este lado del hemisferio.

Nathy Peluso con un vestido rojo Foto: instagram/nathypeluso

El outfit en cuestión está compuesto por un pantalón acampanado en lanilla con un particular pliegue en la cintura, un ítem que la artista utilizó para lucir su espectacular figura. De hecho, es con ese detalle que la cantante muestra su cintura.

El look comfy chic con el que la cantante cosechó suspiros en Instagram. Foto: desconocido

Para acompañar dicho pantalón, en el mismo material Nathy lució un sweater con cuello bote que se forma con el mismo detalle que la parte inferior tiene a la altura de la cintura y las caderas.

Pero no quedó todo ahí, el plus a semejante look lo dio con unos zapatos tipo stilettos en rosa, con un sutil moño que simula el trenzado de un corset, al mejor estilo coquette. Completando, la argentina llevó el pelo suelto con una sutiles ondas en las puntas.