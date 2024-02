Nathy Peluso es una de las artistas más destacadas de la música. Reconocida a nivel mundial, causa furor con cada lanzamiento nuevo que realiza. En Instagram tiene más de 4 millones de seguidores. Allí comparte las últimas novedades de su carrera artística. Su estilo único encandila al público y gracias a ello ha logrado así conquistar corazones.

Nathy Peluso paralizó Instagram con un look cargado de sensualidad y ultra jugado

La cantante revoluciona las redes con cada canción y colaboración que lanza con otros artistas. En Spotify marca récords de reproducciones y siempre que anuncia un show agota localidades rápidamente. Nathy Peluso compartió con sus seguidores una serie de imágenes que se llevaron todas las miradas y dejaron sin palabras a sus fans. Sin dudas, alucinó a todos con el look elegido.

Nathy Peluso paralizó Instagram con un look cargado de sensualidad y ultra jugado Foto: instagram

La cantante posó con un outfit muy vanguardista. Un vestido en color rosa simulando en la parte de la falda un jean. La parte superior, una polera también en el mismo tono con mangas transparentes. Para el calzado, optó por zapatos cerrados de taco alto.

Combinó el outfit llevando el pelo suelto y bien lacio. Para el maquillaje, usó delineado negro para los ojos y lápiz labial en color nude. De esta manera, Nathy Peluso marca tendencia y demuestra que siempre está a la vanguardia de las últimas novedades del mundo de la moda.

Nathy Peluso encendió Instagram con un look infartante

La artista es una de las figuras de la escena musical más importantes del momento. Su carrera va en ascenso y logra triunfar con cada uno de sus nuevos lanzamientos. Uno de sus últimos temas, llamado “JetSet.mp3” junto a Emilia Mernes es un éxito absoluto.

Nathy Peluso compartió con sus seguidores un outfit que llamó la atención de todos y conquistó corazones. Siempre a la vanguardia sorprendió con un estilo de vestido que no paso desapercibido. La falda simuló ser un jean a través de un estampado. La parte superior, una polera de mangas transparentes. Todo en color rosa. Como era previsto, los likes no tardaron en llegar con el audaz y jugado look.

