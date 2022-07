Nancy Pazos viene de protagonizar uno de los bloopers más divertidos de la televisión del ultimo tiempo. Durante la apertura del programa de Telefe, A la Barbarossa, Georgina Barbarossa, Analía Franchín, Rodrigo Cascón, Paulo Kablan y ella jugaron una guerra de almohadas al ritmo de Todo el mundo está feliz de Xuxa.

Fue entonces cuando Nancy se agachó para buscar un almohadón y terminó tumbada en el suelo. Al volverse a incorporar luego de agarrar el cojín, la famosa se desestabilizó y cayó al suelo, intentando agarrarse de todo lo que tenía a su alcance, como una mesa ratona. Tras la caída, que no le produjo ningún daño, la panelista confesó que no traía ninguna ropa interior. Aunque sus partes intimas no fueron captadas por la cámara, lo que podría haber sido una tragedia mucho peor.

Nancy Pazos fue viral porque se cayó en vivo y casi se le vio todo.

Por qué Nancy Pazos no usa ropa interior

Durante el programa de LAM fueron varias las panelistas que opinaron sobre la secuencia sucedida en Telefe. Y si bien Nancy Pazos recibió muchas criticas, la más tajante fue Carolina Molinari quien expresó: “Me parece muy sucio no usar ropa interior”.

Nancy Pazos confesó por que no usa ropa interior hace más de 20 años Foto: Nancy Pazos

En su cuenta de Twitter la panelista de “A la Barbarossa” salió a responder las criticas y explicó el motivo por el cuál hace más de 20 años que no usa bombacha. “Desde hace 20 años y por consejo de un ginecólogo. Nunca más tuve una micosis. ¡Suelten chicas! Y disfruten la vida que yo les llevo también en ese terreno varios cuerpos”, aseguró.