Mia Khalifa con un mini top mostró su lado más hogareño: “perdón por el desastre”

Mia Khalifa es una de las personalidades favoritas de las redes sociales, ya que se muestra tal como es, expone lo que piensa y muestra sus fotos más osadas con sus seguidores. A la modelo le encanta presumir su figura a través de fotografías de todo tipo y transmitir su mensaje después de su salida de la actuación pornográfica.

La actriz aprovecha su lugar privilegiado en redes sociales y su alcance de 27.6 millones de seguidores en Instagram para exponer y contar todo lo que hace en su vida, desde lo cotidiano, hasta lo extraordinario. Por ejemplo, los diferentes trabajos que realiza, sus pensamientos sobre temas concretos y sus looks más trendy y osados.

Mia Khalifa. Foto: Instagram

En esta oportunidad, a través de las historias de Instagram, un sitio en el cual es muy activa y sube decenas de publicaciones a diario, se mostró con un look de entre casa que, a su vez, dejó ver su costado sensual. La modelo lució un top gris que marcaba su busto y un short de boxeador, unas zapatillas deportivas y unos lentes de sol.

En el look no faltaron sus preciados accesorios dorados, pulseras, su emblemática cadena que recorre todo su torso y rodea su cintura, lo cual eleva cualquier look y resalta dicha zona, y agregó un chocker negro. Por otro lado, le pidió perdón a sus seguidores, ya que cómo se sacó la foto frente al espejo, de fondo, se puede notar su casa un tanto desordenada.

Mia Khalifa mostró su lado más hogareño. Foto: Instagram

El accesorio favorito de Mia Khalifa

Mia Khalifa hace un tiempo repite un mismo accesorio en todos sus looks, no solo porque es tendencia, sino porque es distintivo para su persona. Al usar siempre una cadena dorada que recorre todo su abdomen, las personas la identifican a ella con dicho accesorio. Además, esta joya tiene la peculiaridad de resaltar la zona y darle tintes más sexys a los outfits.