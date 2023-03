Mery del Cerro se sumó a la tendencia denim con un original conjunto.

A Mery del Cerro no la define ningún estilo. Sin embargo, la actriz, conductora y modelo tiene tendencias claras sobre las modas que le sientan de maravilla. Una de ellas es la del denim, un clásico que no puede faltar en sus looks de verano.

Mery del Cerro con look en camisa de lino, short de denim desgastado y microbikini floreado Foto: @merydelcerrok

EL DENIM LOOK QUE ELIGE MERY DEL CERRO

Si bien apuesta a lo clásico, con un género de jean de color celeste claro, el reciente conjunto denim que estrenó Mery del Cerro sorprendió por ser tan original. La pieza elegida por la modelo es un conjunto de dos piezas, compuestas por una bermuda y un top sentador con mangas gruesas.

El conjunto denim más original de Mery del Cerro. Foto: Instagram

Este conjunto, de la firma de indumentaria Guillermina Regalado, es uno de los básicos que la modelo no se cansa de amortizar tanto en la calle como en sus looks de entrecasa. Para coronar el outfit, Mery le sumó una gorra canchera y un collar corto blanco.

La espalda al descubierto de Mery del Cerro. Foto: Instagram

Pero el detalle del top denim de Mery de Cerro fue el verdadero protagonista. Esta pieza tenía una espalda súper sensual que deja poco a la imaginación e invita a relucir un perfecto bronceado de verano.

MERY DEL CERRO Y SU ALIADO ATEMPORAL: EL TOTAL DENIM

No es la primera ni la última vez que Mery del Cerro luce prendas denim: el material más noble que jamás pasa de moda. Amante de lo clásico, es muy común verla con prendas de jean y más en época de verano.

Mery es amante del total denim en todas las estaciones del año. Foto: Instagram

Siempre vigente en camisas, pantalones y vestidos, se trata de uno de los estilos favoritos, sin dudas, de la mamá de Cala y Mila. Una auténtica it girl en todo sentido.