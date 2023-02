Experta en tendencias: Mery del cerro y las mil formas de lucir la prenda de la temporada

Si alguien entiende de tendencias esa es la modelo, actriz y conductora Mery del Cerro. Por eso no sorprende que la top model de clases de estilo al vestir la misma prenda, pero en diferentes versiones acorde a la ocasión. Para demostrarlo, un repaso por los looks con chaleco, la prenda de la temporada, que la influencer ha sabido combinar y muy bien.

EL CHALECO QUE ELIGE MERY DEL CERRO PARA SUS LOOKS DE NOCHE

Toda ocasión especial requiere de su encanto fashion y la conductora sabe dónde y cúando lucirse. Para un evento de noche, Del Cerro apostó por el clásico chaleco estrella de la temporada en tonalidad del negro cercano al gris. El detalle de este total black, que combinó con blazer corto y pantalón a tono, fue un leve brillo satinado como sello.

El look total black satinado de la modelo y actriz. Foto: Instagram

LA ELECCIÓN ANIMAL PRINT EN CHALECO DE MERY DEL CERRO

Su estadía en Mar del Plata este verano fue breve, pero como siempre la modelo destacó por sus looks. Convocada a un evento laboral, María no dudó en brillar con un look de chaleco y pantalón íntegramente en animal print.

El look animal print de Mery del Cerro en la noche marplatense. Foto: Instagram

Para quitarle formalismo al asunto, completó el estilismo con zapatillas deportivas nude y blazer negro satinado para no perder la elegancia. También lució cabello suelto y gargantilla con caracoles pegada al cuello.

MERY DEL CERRO Y SU TOTAL LOOK DE CHALECO CUADRILLÉ

Este fue un año de grandes retos profesionales para la actriz que, para la presentación de prensa de la obra La Verdad, de la que fue protagonista en 2022, optó nuevamente por un chaleco, pero combinado con blazer y pantalón en cuadrillé. Un look de día mega formal que complementó con make up natural y cabello suelto.

El look de chaleco, blazer y pantalón cuadrillé de Mery del Cerro. Foto: Instagram

María del Cerro siempre acierta. Amiga del “menos es más”, sabe dónde y cómo lucir sus prendas y que no desentonen. Una verdadera experta de moda que además de trabajar en la industria desde muy chica, es coqueta por naturaleza.

POR QUÉ EL CHALECO ES LA PRENDA DE LA TEMPORADA

Fue la prenda del invierno, del otoño y es también la del verano 2023. Es que el chaleco mil usos es ideal para salvar cualquier look, sin perder la elegancia. En todas sus versiones, esta prenda es la verdadera estrella del momento por su versatilidad y aporte sofisticado.

Sastrero de chaleco con pantalón largo

Al no tener mangas, este detalle le quita formalismo y es perfecto para lucir en cualquier lado. Se puede usar sólo o superpuesto con alguna remera, idealmente básica, debajo. Ideal para ir a la oficina o armar un total look canchero para una ocasión especial tanto de día de como de noche.