Mery del Cerro tiñó de “rojo italiano” las redes con su nuevo look monocromático que conquistó corazones

Mery del Cerro tras la apertura gastronómica y el magno evento que vivió junto a su actual pareja, Meme Bouquet en San Isidro, donde la inauguración fue oficializada con una velada llena de amigos y figuras famosas que asistieron. La actriz cambió la velada por un nuevo look que compartió en sus redes.

Mery del Cerro cautiva en Instagram. Foto: Gentileza Instagram

Fue una de las figuras con mayor repercusión mediática tras el evento por haber llevado un look poco usual para el estándar en Argentina; sin embargo, fue uno de los más aclamados. Mery del Cerro está dentro del listado de las mujeres mejor vestidas del país y sin duda lo sabe administrar muy bien.

Mery del Cerro la rompió con su atuendo Boho, la nueva tendencia del 2023

En esta ocasión, Del Cerro tiñó de rojo las redes de su Instagram con un look muy chic que dejó atónitos los 3.1 millones de seguidores que cuenta en la plataforma de su Instagram.

En un look 'total red', Del Cerro tiñó las redes con su atuendo monocromático Foto: @merydelcerrok

En una sesión fotográfica para su propia marca MDC Eyewear, Mery se sumergió en el mundo de las ópticas con diseños vanguardista, modeló con una con traje sastrero, en la parte superior con una especie de gillette en rojo menos saturado y un blazer en rojo italiano haciendo contraste de un look monocromático, pero en variaciones de saturación y brillo del color.

La modelo y actriz comenzó a sumergirse en el mundo del diseño de indumentaria con su nueva marca de lentes Foto: @merydelcerrok

Además de posar con tres modelos de lentes en armazones muy de retro y de cristales translúcidos que daban ese toque chic. Definitivamente, Mery del Cerro, vista lo que vista y use lo que use, logra combinar conjuntos y cortes de prendas en sus looks que se potencian con su propia actitud.

Mery del Cerro modeló para su propia marca de lentes MDC Eyewear y lo compartió en sus redes Foto: @merydelcerrok

¿Qué pasó con Mery del Cerro y Meme Bouquet?

Mery del Cerro y Meme Bouquet son pareja hace ya varios años. La modelo y el DJ tienen 2 hijos en común y han pasado por varias crisis a lo largo de su relación. De hecho, el año pasado surgió un fuerte rumor sobre infidelidad de él en uno de sus viajes.

En ese momento la modelo desmintió la separación y referenció a las supuestas amantes que habría tenido Bouquet diciendo: “Meme trabaja mucho viajando, entonces hubo un momento este año que él se fue a Nueva York por trabajo, se quedó varado dos meses y ahí se empezó a decir algo de crisis y nada que ver. Él no podía volver, estaba allá y después, él trabaja en la noche. Entonces es muy fácil también hablar de eso”.