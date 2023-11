Una de las influencers del momento en Instagram es Mati, la supuesta hermana de Mia Khalifa, reconocida exactriz de cine para adultos. La joven despliega su belleza y sensualidad en la famosa red social de la camarita en cada una de sus publicaciones.

Sus posteos juegan con el límite de lo permitido, posando de manera fogosa y luciendo looks que no son aptos para todo público. Con microbikinis, en lencería o, incluso, sin ropa, Mati recolecta “me gustas” y no para de crecer en redes sociales.

Mati Khalifa Foto: Instagram/matii

Es de esta forma que, cuenta con más de medio millón de seguidores. Todos ellos la acompañan en cada una de sus publicaciones con mensajes de admiración y muchos halagos, que terminan por alimentar la fogosidad del posteo.

Mati Khalifa Foto: instagram/matiii

Claro ejemplo de ello ocurrió en esta oportunidad, en la que la influencer compartió un look que terminó por derretir a quienes se encontraban del otro lado de la pantalla. La misma se animó a todo y posó con una extrema microbikini.

Mati, la supuesta hermana de Mia Khalifa, casi deja ver demás con una extrema microbikini. Foto: Mati Khalifa

Mati demostró una vez más que no le teme a la censura de la famosa red social de la camarita. Su microbikini animal-print dejó sin palabras a sus muchísimos seguidores, quienes se reportaron rápidamente en el posteo.

¿Cómo reaccionaron los fans de Mati a su posteo?

Una vez que Mati, la supuesta hermana de Mia Khalifa, compartió su fogoso posteo en Instagram, sus fanáticos no perdieron tiempo y corrieron de forma rápida hacia el botón con forma de corazón para regalarle la increíble suma de más de 32 K de “me gustas”.

Pero eso no fue todo, la influencer recibió también una catarata de comentarios: “Bueno… que calor que me está dando”, “Sos tan linda”, “Que fuego”, “Llamen a los bomberos”, “¿No te cansás de ser tan linda?”, fueron algunos de los mensajes que recibió.