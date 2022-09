Mariana Brey robó suspiros en Instagram con un top de brillantes y pantalón engomado.

Con una actitud que atraviesa la pantalla, Mariana Brey ha sabido hacerse de muchísimos admiradores los cuales se ven reflejados en sus redes sociales.

Es de esta forma que, Mariana posee una cuenta de Instagram con más de 1 millón de seguidores, con quienes lleva compartidas la impresionante cifra de más de 4.7 K de publicaciones.

Mariana Brey a través de su cuenta de Instagram. Foto: Instagram

Allí se destacan las fotografías de sus looks desde el programa de televisión “Socios del Espectáculo”, el cual se ha configurado como uno de los preferidos por los y las argentinas.

Cómo fue el look de Mariana Brey que robó suspiros

En esta oportunidad, Mariana Brey compartió a través de su cuenta de Instagram con más de 1 millón de seguidores una serie de fotografías que los enloqueció.

Allí se puede ver a la panelista posando desde el estudio de grabación de “Socios del Espectáculo”, del cual forma parte desde este 2022.

Para la ocasión, Mariana luce un look que robó suspiros, estando compuesto por un top de brillantes y un pantalón engomado tiro alto, siendo ambas prendas furor en el mundo fashionista.

“Me acostumbre a las pesadillas y me olvide de soñar. Un futuro en el que vuelvo a confiar, en el que los monstruos no existen” comentaba en la publicación Mariana.

Con sus fotografías Mariana se llevó miles y miles de corazones rojos además de cientos de comentarios de sus fans, quienes decían “sos un bombón” y que “siempre está bellísima”.