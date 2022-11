Tini Stoessel comenzó su carrera como actriz de soporte en “Patito Feo” y luego logró el estrellato en la serie “Violetta” de Disney. Hoy con 25 años, la cantante llena los escenarios de todo el mundo. “El TINI Tour 2022″ se convirtió en la gira más grande de una artista femenina argentina de la historia.

La semana pasada la cantante tuvo el honor de interpretar “Carne y Hueso” y “Let somebody go” junto a Coldplay en presencia de 72.000 personas. La artista se mostró agradecida por medio de sus redes y afirmó que lo que vivió fue “Un sueño inimaginable que se hizo realidad”.

Tini Stoessel sorprendió al público al participar del recital de Coldplay. Foto: Instagram/@tinistoessel

Cuales son los mejores 6 looks de Tini Stoessel

La cantante del hit del año, Miénteme, deslumbra a sus fanáticos con sus looks. Desde Vía País, te traemos 6 looks de Tini Stoessel que no te podés perder.

Alfombra roja: Tini se llevó todas las miradas de los “Latin Billboard Awards” al usar un vestido rojo de lentejuelas de Claro Couture. Acompañó el flamante vestido con unos tacos de Jimmy Choo.

Tini Stoessel se llevó todas las miradas al usar un vestido de lentejuelas rojo en la alfombra de los Latin Billboard Awards. Foto: Billboard

Cápsula Pull&Bear: Tini lució un vestido de brillos verdes, edición limitada de su nueva cápsula de fiesta junto a Pull&Bear.

Tini Stoessel lanzó junto a Pull&Bear su nueva cápsula de ropa de fiesta. Foto: Vogue

Coldplay: el 1 de noviembre en el show en el Estadio Monumental, lució un jumper de Balenciaga que tiene un valor de €2,800.

Tini Stoessel lució un jumper de Balenciaga en una de sus presentaciones con Coldplay. Foto: Todo Noticias

Coldplay: en la presentación del 2 de noviembre junto a la banda lideráda por Chris Martin, Tini usó una campera y un pantalón estilo cargo de Diesel.

Tini Stoessel brilló con su conjunto de Diesel en el show de Coldplay. Foto: Instagram/@tiniclothess

Look vintage: la artista posó con una campera vintage de Honda, diseñada y personalizada por @cucchipagani. Acompaño el look con una pollera de @heyy.blackkstore.

Tini Stoessel y Tiago PZK en la presentación de su nueva canción "El último beso". Foto: Instagram/tinistoessel

Urbano: en “El TINI Tour 2022″ usó un conjunto personalizado por @vic.acilu y diseñado por @imngo.