El minivestido de lentejuelas verdes que lució Tini Stoessel y que vale menos de 10 mil pesos.

Tini Stoessel es una de las famosas en Argentina que en este 2022 más ha impuesto tendencias y más se lo ha jugado por probar nuevos estilos, especialmente aquellos que hacen parte de la tendencia urbana.

La cantante lanzó su colección en conjunto con una reconocida marca española, “Pull and Bear”, además de aprovechar para ser la modelo de sus propias prendas.

La cápsula incluye prendas tendencia como tops metalizados, los ya famosos strass y las prendas de red. La mayoría de los diseños con los que apareció Tini en su posteo en Instagram con diseños arriesgados y juveniles.

Tini Stoessel para P&B

Una de las prendas que no ha pasado desapercibida fue el minivestido de tiras y lentejuelas que lució Tini y que combinó con ondas en su cabello.

Tini Stoessel deslumbró con un minivestido de lentejuelas. Foto: Instagram

Este outfit, según señala la cuenta de @tiniclothess, es una edición especial de su cápsula y tiene un valor de 30 euros, que si se cambia al euro blue hoy ($292 ARG), sería unos $8760 pesos ARG.

Por qué Tini Stoessel no irá al Mundial de Qatar 2022

Tini no iría al Mundial de Qatar 2022, según reveló Ángel de Brito a través de sus redes sociales ya que el principal motivo que la llevó a tomar esa decisión.

Tini Stoessel no estará en el Mundial de Qatar 2022. Foto: instagram/tinistoessel

“¿Tini viaja al Mundial?”, le preguntó un usuario en su cuenta de Instagram a lo que Ángel aclaró de una: “No”. Luego otra persona al ver la respuesta del conductor indagó: “¿Por qué Tini no va a Qatar a ver al novio?”, en tanto Ángel fue contundente y no dejó lugar a las especulaciones: “Para que no la culpen de lo que pase”, concluyó sin filtro.