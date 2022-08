Las fotos de Ivana Nadal que no pasaron la censura de Instagram

Desde hace dos semanas que la cuenta de Ivana Nadal no aparece en Instagram. La modelo es una de las figuras de la farándula argentina más activas en esta red social y la ausencia de su perfil llamó la atención de todos los usuarios.

Con más de 2.8 millones de seguidores en su perfil @Ivinadal, fue dado de baja por sus publicaciones de alto voltaje que no pasaron la censura de la aplicación. Caso similar le ocurrió a Flor Peña, quien desde que se sumó a la plataforma de Divas Play, solía publicar en su cuenta fotos y videos muy eróticos.

Ivana Nadal Foto: Playboy Celebrities

En el caso de la también presentadora de televisión, su contenido exclusivo para adultos se encuentra disponible en la página de Playboy Celebrities y desde Instagram invitaba a todos los usuarios a suscribirse a su usuario privado a partir del pago de una suscripción mensual. Pero sus posteos mostraron de más y fue sancionada.

En algunas de las publicaciones más ardientes, Ivana Nadal se destacaba por mostrarse sin ropa interior. Si bien tapaba sus zonas más íntimas con emojis o las disimulaba, siempre dejó al descubierto gran parte de su cuerpo. En otras se la podía ver en posiciones muy sugerentes que leventaban la temperatura de todos.

Ivana Nadal Foto: Instagram

Es así, cómo la influencer perdió el contro sobre su cuenta y ahora intenta recuperarla. Sin embargo no se manifestó al respecto por el momento, pero sus admiradores sí dejaron ver su sorpresa al no encontrar el usuario. Además, hay varias cuentas paralelas creadas por fanáticos que replican sus fotografías para que no queden en el olvido.

Ivana Nadal compartió en su historia un adelanto de su producción para Hot Go TV. Foto: Ivana Nadal

De todas formas, no sería la primera vez que la mediática se aleja de las redes sociales. A mediados del 2021, Ivana Nadal decidió darse un respiro de las plataformas digitales luego de verse envuelta en varios escándalos y polémicas por sus declaraciones contra la pandemia de coronavirus.

Cuánto cobra Ivana Nadal por su contenido exclusivo

A través de la plataforma de PlayBoy en la Argentina, la figura carga todo el material libre de censuras para poder ser visto solo por sus suscriptores. El acceso al contenido tiene un costo de $549, distinto al de otras plataformas que se cobran en dólares.