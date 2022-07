Ivana Nadal no para de compartir con sus seguidores posteos para anunciar su nueva producción junto a PlayBoy Celebrities. Para poder acceder a los videos los seguidores de la modelo tienen que suscribirse a Hot Go, es por eso que la influencer comparte en su perfil imágenes que los direcciona a la plataforma.

Ivana Nadal reflexionó sobre el deseo sexual y los cuerpos

En esta ocasión compartió una fotografía luciendo un top amarillo underboob y una bombacha. Mientras en los ojos lleva unos lentes de sol con las manos se levanta la ropa interior. “Hola bebe”, expresa.

Cómo fue la dura infancia de Ivana Nadal

La modelo asistió al programa PH, podemos hablar, el programa conducido por Andy Kusnetzoff. Allí reveló un dato sobre su infancia que impactó a todos los que estaban en el estudio de grabación y también a la audiencia. “Yo tengo una figura paterna muy fuerte. Cuando era muy pequeña, al poco tiempo de haber nacido, mi vieja decidió alejarse un tiempo, entonces la figura de mi papá fue lo más fuerte que tuve. Lo que pasaba era que mi viejo laburaba las 24 horas en la peluquería”, confesó.

Ivana Nadal relató a corazón abierto como fue su dura infancia en "Podemos Hablar". Foto: Captura de pantalla

La joven habló sobre los problemas que tenía su padre por la falta de tiempo: “Y bueno, sucedió que al final me terminé un poco criando con mis abuelas los primeros años. Él trabajaba mucho en la peluquería. Mi viejo estaba, pero la presencia de mis abuelas siempre fue muy fuerte y estuvo muy marcada. Pero papá decía cosas como ‘no la bañes, la baño yo’. Así que compartimos mucho esos momentos”

Ivana Nadal volvió a la televisión. Foto: Instagram/Ivinadal

“Mi mamá tuvo problemas con las drogas. Dijo ‘estoy mambeada’ y se alejó y se lo agradezco. Después volvió y viví un tiempo con ella”, aseguró y agregó “Mi papá aceptó que vuelva, porque es entender que es una adicción, una enfermedad. No sé cómo él lo transitará internamente, pero nunca me puso a mi mamá en contra o me prohibió verla. Viví con mi vieja y después volví con mi papá y hasta que me fui a vivir sola estuve con él”

Su look para "PH" Foto: Instagram/Ivinadal

Además reveló algo que dejó a todos inquietos: “Estuvo un año y medio presa pero ya está libre y está bien”. Concluyó “Salió cuando yo tenía 18 y pensé que había recuperado a mi mamá y que iba a tener una relación hermosa, pero cuando quise hablar con ella no hilaba dos palabras. Estaba quemada, era otra persona”.