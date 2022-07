Ivana Nadal es una de las celebridades más reconocidas en el país. La modelo cuenta con millones de seguidores los cuales se ven reflejados en sus redes sociales.

Es en este sentido que, la modelo es llamada a participar de los principales programas de televisión y es entrevistada a diario, levantando el rating de cada uno de ellos.

Ivana Nadal en el set de "PH: Podemos Hablar". Foto: Instagram/Ivinadal

En esta oportunidad, Ivana fue invitada a participar de “PH: Podemos Hablar”, el programa conducido por Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe. Allí, la modelo habló a corazón abierto de sus deseos, temores y recuerdos más profundos.

Qué dijo Ivana Nadal sobre su dura infancia en “Podemos Hablar”

Ivana Nadal decidió que era el momento de compartir con sus millones de admiradores una dura etapa en su vida: su infancia.

La modelo recordó lo que vivió en aquel momento y decidió relatarlo a corazón abierto. “Yo tengo una figura paterna muy fuerte. Cuando era muy pequeña, al poco tiempo de haber nacido, mi vieja decidió alejarse un tiempo, entonces la figura de mi papá fue lo más fuerte que tuve. Lo que pasaba era que mi viejo laburaba las 24 horas en la peluquería” comenzaba relatando.

“Y bueno, sucedió que al final me terminé un poco criando con mis abuelas los primeros años. Él trabajaba mucho en la peluquería. Mi viejo estaba, pero la presencia de mis abuelas siempre fue muy fuerte y estuvo muy marcada. Pero papá decía cosas como ‘no la bañes, la baño yo’. Así que compartimos mucho esos momentos” continuaba expresando Ivana con lágrimas en los ojos.

Fue en este sentido que, la modelo decidió revelar algo realmente impactante “Mi mamá tuvo problemas con las drogas. Dijo ‘estoy mambeanda’ y se alejó y se lo agradezco. Después volvió y viví un tiempo con ella”.

“Mi papá aceptó que vuelva, porque es entender que es una adicción, una enfermedad. No sé cómo él lo transitará internamente, pero nunca me puso a mi mamá en contra o me prohibió verla. Viví con mi vieja y después volví con mi papá y hasta que me fui a vivir sola estuve con él” continuaba relatando.

Por último, Ivana expresó con dolor que su madre estuvo encarcelada por estafa pero que, finalmente, salió “Firmó unos cheques que eran una estafa. Ya salió. Estuvo un año y medio. Leyó un montón, escribió, conectó con ella. Se encontró un poco también. Creo que a veces creamos una personalidad inconsciente a partir de la vida y de la crianza. Fue un proceso de despertar muy grande para mi mamá. Fue lindo poder acompañarla”.