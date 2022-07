Ivana Nadal cuenta con una comunidad de más de 2,8 millones de seguidores en las redes sociales con quienes viene de compartir una fotografía donde se ven cada uno de sus tatuajes, junto a una reflexión.

Ivana Nadal mostró sus tatuajes en Instagram. Foto: Ivana Nadal

La modelo acostumbra llenar su perfil con algunas reflexiones sobre como disfrutar el cuerpo y sobre la espiritualidad. En esta ocasión compartió una foto luciendo únicamente una remera manga corta negra y donde se dejan ver los tatuajes que tiene En sus piernas, en su muslo y en sus brazos.

“Chalin, la liga, Marito con su ola y la rosita es todo arte de @nachocoliqueo Te amo amigo, gracias”, aseguró y se ganó 23 mil me gustas.

Cómo son los videos que hizo Ivana Nadal junto a PlayBoy Celebrities

La modelo argentina habló en una entrevista sobre la propuesta de trabajo, se trata de 8 a 10 videos que pueden ser vistos en la plataforma Hot Go: “Creo que el momento era el oportuno. Yo no lo tenía pensado, pero enseguida me di cuenta de que era algo orgánico y que estaba lista para experimentar eso que, quizá, antes no había querido hacer. Hay un paso muy delgado entre mostrarse en una foto en ropa interior y hacer un desnudo. Pero sentí que era una propuesta pensada para mí, con mucho respeto y con un equipo espectacular. La idea es relanzar Playboy en Argentina y yo sería la primera celebrity de este país en sumarse al proyecto”.

El acceso a los videos implica una suscripción que puede ser mensual, de medio año o anual. Los videos según lo que contó Ivana arrancan con ella vestida y terminan con ella desnuda, intentaron hacer algo artístico, que no tuviera planos ginecológicos.