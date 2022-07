Ivana Nadal acaba de convertirse en la primer famosa argentina en sumarse a PlayBoy Celebrities. En una entrevista para teleshow la modelo reveló todo acerca de su nuevo trabajo.

Ivana Nadal Foto: Instagram

Frente a la pregunta sobre cómo le llegó la propuesta confesó: “Creo que el momento era el oportuno. Yo no lo tenía pensado, pero enseguida me di cuenta de que era algo orgánico y que estaba lista para experimentar eso que, quizá, antes no había querido hacer. Hay un paso muy delgado entre mostrarse en una foto en ropa interior y hacer un desnudo. Pero sentí que era una propuesta pensada para mí, con mucho respeto y con un equipo espectacular. La idea es relanzar Playboy en Argentina y yo sería la primera celebrity de este país en sumarse al proyecto”.

Se tratará de entre 8 y 10 videos a los que se puede acceder mediante una suscripción a Hot Go, que arrancan con Ivana vestida y terminan con ella sin ropa. En el adelanto que compartió en su historia de Instagram sobre el video que ya ha sido publicado se puede ver esto. La modelo aparece con un conjunto de lencería negra de encaje mientras se toca y se mueve de manera atrevida.

Ivana Nadal se mostró con un conjunto de lencería negra. Foto: Ivana Nadal

Que dijo Ivana Nadal sobre sus anteriores trabajos

La modelo se encontraba en su momento de auge en la televisión cuando decidió dedicarle más tiempo a su vida y a la espiritualidad: “Trabajo desde los 14 años como modelo. Hice campañas publicitarias. Y, cuando arranqué en la tele a los 19, primero hacía notas en un programa de golf. Después, a los 20, me pasé a TyC Sport donde trabajé a la noche. Más tarde arranque en Telefe. Hice cuatrocientos millones de cosas que me encantaron y la pasé bárbaro. Pero buscaba sentirme plena y, realmente, eso no me satisfacía. Así que en un momento me animé a renunciar a todos mis trabajos, que eran cinco, y literalmente dije: ´Necesito viajar´ . ¿Para qué más me servían mis ahorros guardados si lo único que tengo es mi presente?”.