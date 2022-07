Lejos de las rastas con las que se mostró en su primera visita, Ivana Nadal fue una de las invitadas de este sábado a “PH, Podemos Hablar”, el programa de Andy Kusnetzoff en Telefe. Esta vez, la modelo lució un atuendo mucho más elegante y sombrío que se llevó todas las miradas.

En una nueva etapa de su vida, instalada en la Argentina y a pleno en su relación con Bruno Siri, la también presentadora de televisión eligió para su participación en el ciclo un vestido negro largo con escote underboob y espalda descubierta. Así lo compartió en sus redes sociales, donde expresó: “Podemos Hablar”.

Su look para "PH" Foto: Instagram/Ivinadal

Además lo completó con unas botas de gamuza, peinado de colita con flequillo y un maquillaje que resaltó su boca con un labial rojo furioso. Sus fotos en redes recibieron cerca de 18 mil “me gusta” en menos de un día.

En el 2021, también estuvo como invitada en el programa y se mostró con un look completamente diferente: tenía rastas en el pelo, un top blanco manga larga con detalles simétricos en negro y una minifalda al cuerpo. Pero esta vez, lo que más llamó la atención fueron sus declaraciones, ya que desde su escándalo por la cancelación de su visa en Estados Unidos, Ivana Nadal no volvió a mostrarse en forma pública.

Ivana Nadal explicó cuál fue el problema con su visa de Estados Unidos

Las noticias que circularon indicaban que Ivana Nadal se había instalado en el país norteamericano, pero ella aclaró que todavía no estaba viviendo allí sino que solo viajó por las fiestas y pensaba quedarse seis meses.

Ivana Nadal volvió a la televisión. Foto: Instagram/Ivinadal

Gracias a los trascendidos, la embaja de los Estados Unidos decidió revocarle la visa. “Yo me fui a pasar fin de año a Estados Unidos. Y un día estaba tomando mate en mi casa y me llegó un mail de la embajada diciendo ‘te revocamos la visa, si querés saber por qué, llamános’”, recordó.

“Obviamente no podés comunicarte a ningún lado, entonces me decían que tenía que pedir un turno. Tuve que sacarlo, esperar el tiempo del turno, e ir personalmente como si fuese a sacar una visa nueva. Voy y apenas llego me agarra y pone un sello: ‘Revocado sin discriminación’, contó.

Ante la pregunta de por qué le cancelaron la visa desde un principio, la influencer reveló que “ya ha pasado con otras personas de los medios que cuando sale una noticia, la embajada en lugar de chequear dónde está esa persona y qué hace, directamente te niega la entrada del país”.