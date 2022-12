Larissa Riquelme usó una malla cavada en un color bien veraniego y con un guiño a Brasil

Larissa Riquelme es una modelo paraguaya que saltó a la fama durante la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 producto de sus múltiples fotos en los estadios alentando a su seleccionado. Sin embargo, en los últimos días sorprendió apoyando a Brasil para el Mudial de Qatar 2022.

En esta ocasión, se pudo ver a la morocha con una bikini cavada amarillo pastel, un color en tendencia este verano. Sin embargo, lo que llamó la atención de sus seguidores fue su moño con los colores de Brasil.

“Una persona es guapa por como vibra, como brilla. Por como trata a otros y como cuida. Y no, no hablo de ser una persona atractiva. Hablo del alma, de lo de dentro; de lo que transmite y no solo lo que se ve cuando uno la mira. Guapa por como ríe, por como habla, por como mima. Guapa por su mirada y su manera de tomarse la vida”, escribió en el epígrafe de la publicación.

Larissa Riquelme usó una malla cavada en un color bien veraniego Foto: Instagram

Larissa Riquelme sorprendió al apostar ¡por Brasil!

Si bien la modelo es paraguaya, su selección no clasificó al Mundial Qatar 2022, por lo que la morocha eligió otro seleccionado para brindarle su apoyo: Brasil.

“Si Brasil gana, volveré a posar cómo Dios me trajo al mundo”, aseguró. Y agregó: “¡Elegí Brasil porque me encanta y Brasil para mí lo es todo! “.

Larissa Riquelme posó desde Brasil para todos sus fans. Foto: Larissa Riquelme

A qué se dedica actualmente Larissa Riquelme

Con su ingreso a la fama en 2010 como “La novia del mundial”, la modelo logró marcar una trayectoria en el ámbito público que la llevó a situarse como una de las influencers más conocidas actualmente.

Y es que en Instagram reúne casi 2 millones de seguidores, es modelo de distintas marcas de indumentaria y calzado, y también es conductora de televisión y radio.