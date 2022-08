Lana Rhoades demostró que el azul es su mejor color con una enteriza cadava con cadenitas

Si hay un color que realmente favorece a Lana Rhoades es el azul. Un tono que la exactriz de cine para adultos suele elegir para sus sesiones de fotos.

Un ejemplo de esto fue el detrás de escena de una sesión de fotos, donde Lana se estaba preparando para la producción de fotos.

En la imagen se ve a Lana luciendo una malla enteriza cavada con cadenitas doradas en la parte inferior.

Lana Rhoades posó con una malla enteriza azul. Foto: Instagram

Para su maquillaje, Rhoades eligió un look bastante producido, con delineado negro y largo. Sin embargo, esta no es la primera vez que Lana luce un look en este color, ya había modelado un conjunto de lencería azul.

Cuál fue el primer trabajo de Lana Rhoades

Un poco antes de cumplir 18 años se mudó a Chicago y comenzó a trabajar en un bar como stripper y camarera.

En ropa interior roja y cadenas doradas, Lana Rhoades anunció una campaña de fotos especial por su cumpleaños. Foto: Lana Rhoades

En definitiva, Lana Rhoades tiene un estilo muy singular, donde destaca el color azul como uno de sus preferidos.