Si de celebridades internacionales hablamos, Lana Rhoades es el ejemplo por excelencia. La ex actriz de cine para adultos es una de las personalidad con más admiradores alrededor del mundo, lo cual, se ve expresado en sus redes sociales.

Es en este sentido que, Lana posee una cuenta de Instagram con más de 16.5 millones de seguidores, siguiendo ella a un poco más de 300 personas y configurándose como toda una estrella de la red social.

Lana Rhoades reapareció en Instagram con un impresionante cambio de look. Foto: Lana Rhoades

Allí la ex actriz de cine para adultos lleva compartidas tan solo 25 publicaciones, pero cada una de ellas causa furor teniendo un promedio de 1 millón de likes y miles de comentarios.

Cómo fueron las fotos de Lana Rhoades en jean y camisa

En esta oportunidad, Lana Rhoades compartió a través de su cuenta de Instagram una serie de fotografías que dejaron a sus muchísimos seguidores completamente enamorados.

Allí se puede ver a la ex actriz de cine para adultos posando desde su hogar, con un look para el infarto.

En jean tiro alto y camisa desabotonada, Lana Rhoades exclamó: “Me derretís”. Foto: Lana Rhoades

En esta ocasión, Lana luce un jean negro tiro alto y una camisa desabotonada con diseño floral, siendo este tipo de estampados junto al animal furor en el mundo fashionista en las últimas temporadas primavera-verano alrededor del mundo.

“Me derretís” comentaba en la publicación la ex actriz de cine para adultos, quien se llevó cientos de miles de corazones rojos y miles de comentarios de sus fans quienes quedaron completamente enamorados no solo de ella sino, también, de su look.

“REINAAA”, “El amor de mi vida”, “¿Te casarías conmigo?”, “Que preciosa”, “La más hermosa del mundo”, “Que hermoso outfit”, “Por favooor”, “Al borde del desmayo estoy”, “Sos bellísima Lanaa”, “FUEGAAA”, “De otro mundo esta mujer” eran algunos de los comentarios de los fans de Lana.