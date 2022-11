La vez que Sami, la hija de Charlie Sheen, sorprendió recostada sobre el sillón y con un top repleto de plumas.

Desde que este año Sami, la hija de Charlie Sheen y Denise Richards, cumplió 18 años sorprende con cada una de sus publicaciones en Instagram. Es que desde la red social, promociona su perfil de Only Fans.

El día que Sami, la hija de Charlie Sheen, sorprende a sus seguidores. Foto: Instagram/@samish

Aunque la decisión de publicar contenido para adultos no fue del agrado del actor estadounidense, la joven no duda en echarse atrás y apuesta por más. Desde Vía País, te mostramos la vez que Sami Sheen sorprendió recostada sobre el sillón y con un top repleto de plumas.

Desde varios ángulos, la actriz deslumbró a sus 118 mil seguidores y conquistó con su extravagante top fucsia y el pelo del mismo color.

“Woow”, “Una muñeca Barbie”, “Oh Dios mío”, “Muy hermosa”, “Literalmente perfecta”, la elogiaron.

Cuánto cobra Sami Sheen en Only Fans

Sami Sheen ya lleva acumulado casi 3.000 suscriptores en Only Fans y cobra a sus seguidores 19.99 dólares al mes para acceder a sus imágenes y contenidos exclusivos. Además, invita a sus seguidores a enviarle mensajes directamente.

Sami, la hija de Charlie Sheen, se abrió una cuenta en Only Fans cuando cumplió 18 años. Foto: Captura

Cuál fue la reacción de Charlie Sheen al enterarse del perfil de Sami en Only Fans

“Esto no ocurrió bajo mi techo. Ahora tiene 18 años y vive con su madre. No apruebo esto, pero como no puedo evitarlo, le dije que mantenga la clase, la creatividad y a no sacrificar su integridad”, sostuvo Charlie Sheen en una entrevista.