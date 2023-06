La hija mayor de Charlie Sheen rompió el silencio y reveló cómo se gana la vida: “Me encanta...”

Sami, la hija de Charlie Sheen y Denise Richards, ha captado la atención en los últimos meses al incursionar en el mundo de OnlyFans.

La familia Shenn se vio envuelta en controversia cuando su hija decidió dar un paso sorpresivo al unirse a la plataforma de contenido para adultos, OnlyFans. Sami esperó cumplir los 18 años para embarcarse en esta nueva etapa, donde comparte fotos y videos de naturaleza erótica.

Sami Sheen, la hija de Charlie Sheen. (Foto: Instagram)

Pasaron doce meses desde el episodio en el que Charlie Sheen, conocido por sus luchas contra la adicción y sus relaciones en el mundo del cine para adultos, expresó su descontento por la elección de su hija de recurrir a la plataforma para generar más ingresos.

Sami Sheen en Instagram Foto: Instagram Samisheen

Incluso se atrevió a culpar a su exesposa por esta situación que alteró la armonía familiar. A pesar de esto, siempre demostró respeto, brindó apoyo e incluso ofreció consejos a Sami sobre como subir su contenido en OnlyFans y manejarse en ese mundo desconocido para ella.

Sami, la hija de Charlie Sheen sobre cómo se gana la vida

Ha pasado un año desde que Sami comenzó su trabajo en OnlyFans. Ella misma lo celebró en su cuenta de Instagram, en un posteo donde expresa mucho orgullo y satisfacción por esta nueva etapa de su vida.

La joven dio una entrevista en la que aclara que no es trabajadora sexual, debido a que no se graba teniendo relaciones con otra persona y contó que está feliz de lo que está haciendo.

Sami Sheen en Instagram Foto: Instagram Samisheen

“No soy una estrella porno y no me encuentro con gente. No me filmo teniendo sexo. Yo no hago eso. La única razón por la que dije que soy una trabajadora sexual es porque mi principal fuente de ingresos proviene de mis OnlyFans. Si las personas investigaran, se darían cuenta de que existen múltiples formas de trabajo sexual”, explicó la bellísima Sami Sheen.

Sami, la hija de Charlie Sheen, se abrió una cuenta en Only Fans cuando cumplió 18 años. Foto: Captura

“He estado haciendo OnlyFans durante un año completo y me encanta mi trabajo. No hay absolutamente nada que nadie pueda decir para hacerme querer conseguir un trabajo diferente en este momento”, finalizó.