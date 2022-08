Karol G apareció nuevamente en Instagram con su nuevo color de cabelllo. Lo hizo a través de su perfil, donde posteo un par de fotos luciendo su cambio de look.

Es que la colombiana se nota realmente feliz por este nuevo paso tanto en su carrera como en su estilo. Razón por la que sus seguidores están más que emocionados.

En las imágenes se ve a la intérprete de “Bichota” posando desde varios ángulos a la cámara, mientras luce un top negro y un jean de denim claro.

Karol G sigue dando de qué hablar a sus fans en Instagram. Foto: Instagram

Además, Karol dejó a la vista su famoso tatuaje en forma de corazón, el cual está ubicado en uno de sus antebrazos.

Karol G lució su color de cabello con nuevas fotos. Foto: Instagram

Sin embargo, esta no es la única publicación que hizo la cantante en su red social, ella aprovechó para compartir un collage de sus tres colores de pelo: amarillo, azul y ahora rojo, comparándolo con la bandera de su natal Colombia.

Karol G mostró sus cambios de look. Foto: Instagram

Qué significa el tatuaje de Karol G

Sobre el tatuaje que muestra con tanto orgullo en su antebrazo, Karol reveló en una entrevista el significado que este oculta.

“El tatuaje representa un momento en mi vida en el que me cuestioné mucho a mí misma. Me fortalecí y me debilité mucho. Fue un momento personal, importantísimo para mí, no para mi carrera. Para Carolina”, explicó.