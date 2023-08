Karol G dejó sin palabras a sus fans al mostrarse al natural y sin maquillaje

En abril de este año, Karol G fue noticia a nivel mundial a raíz de su fuerte enojo con una revista que usó photoshop en su rostro y su cuerpo. La cantante se mostró indignada e hizo un descargo en el que apuntaba contra los editores de GQ.

“No sé ni por dónde comenzar este mensaje. Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ. Una portada con una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo al natural”, disparó Karol G, filosa.

En su defensa por los cuerpos naturales y reales, la artista insistió: “A pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”. La colombiana señaló que la imagen fue una falta de respeto no solo para ella, sino para “todas las mujeres que buscan luchar contra los estereotipos de género”.

El descargo de la cantante. Foto: instagram

La foto de Karol G sin maquillaje y al natural que recorrió las redes

Fiel defensora de mostrarse tal cual es y sin la necesidad de apelar a los retoques estéticos o incluso digitales, Karol G se fotografió con su familia y algunos detalles llamaron la atención.

La artista tiende a llevar su pelo de colores bien estridentes y complementa a menudo su look con make ups potentes que le dan un toque único a su estilo. En el escenario, Karol G monta un personaje único cuya forma principal de expresión es a través de la moda y el maquillaje.

Bien lejos de cómo es frente a las cámaras, la hermana de la cantante subió un carrusel de fotos familiares donde se la ve a Karol al natural, sin extensiones ni maquillaje.

Karol G con su familia. Foto: instagram

En la postal, está con su hermana Verónica y su mamá mientras tiene a su pequeña sobrina a upa. Para la ocasión lució el pelo rosado claro atado en un rodete, las gafas de sol sobre su cabeza y una remera básica negra.

Cómoda para pasear con su familia, Karol G disfrutó de ser tía a tiempo completo acompañada de su círculo íntimo de mujeres más cercanas. “Unos lindos momentos, pronto compartiré más”, escribió Vero en su Instagram, y el posteo le valió más de 255 mil ‘me gusta’.