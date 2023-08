La reacción de Anuel AA ante la nueva canción de Karol G, “Mi ex tenía razón”, que apunta a su relación

Karol G lanzó recientemente su último sencillo titulado “Mi ex tenía razón”, el cual abordó de manera directa la relación pasada que tuvo con Anuel AA. Como es típico en estos casos, el portorriqueño no fue indiferente y compartió su opinión sobre la canción a través de sus redes sociales.

El 11 de agosto salió el álbum “Mañana será bonito, Bichota season” por parte de la artista colombiana. Este material incluye una mezcla de canciones que fueron reveladas durante las últimas semanas y meses, así como también sencillos inéditos que hacen su debut en el álbum.

“Mi ex tenía razón” es una canción que en cuestión de días logró acumular más de 13 millones de reproducciones en el canal de YouTube de Karol G. Esta pieza musical guarda estrecha relación con Anuel, y su contenido parece retratar a aspectos vinculados a esa relación pasada.

Horas después del estreno de la nueva canción de la colombiana, el artista urbano puertorriqueño dejó en claro que estaba al tanto del material reciente de su antigua pareja. No pasó desapercibido su eco de esta novedad, lo que desencadenó una auténtica revolución en las redes sociales.

Cuál fue la reacción de Anuel AA con la canción de Karol G

El cantante de “Ella quiere beber” compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que promocionaba la nueva película de DC, “Blue Beetle”. Lo notable fue que eligió como música de fondo la canción recién lanzada de su ex.

La parte de la canción que se oye durante la storie de Anuel cice lo siguiente así:”Mi ex tenía razón, que no iba a encontrar otro como él, y me llegó uno mejor”. Una frase que, para los fanáticos, es un mensaje directo de la Bichota a su ex.

Historias de Anuel AA Foto: INSTAGRAM

Durant mucho tiempo, Anuel AA ocupó el centro de atención debido a diversos episodios de conducta tóxica con respecto a la supuesta relación entre Karol G y Feid. A través de sus conciertos y canciones, el artista detrás de “Sola” ha dejado en evidencia que la rivalidad entre ellos sigue tan intensamente como antes.

En efecto, el cantante incluso se atrevió a enviar mensajes cargados de amor e implorar que Karol volviera a su lado. Simultáneamente, dirigió una serie de comentarios ofensivos hacia Ferxxo, el compañero sentimental de la artista colombiana.