Karol G sorprende con la letra de su nuevo tema “Mi ex tenía razón” y despierta especulaciones entre los fans sobre Anuel

Karol G mantiene a sus seguidores en vilo, anticipando su próximo álbum musical. Finalmente, la espera ha llegado a su fin, ya que hoy se revelarán todas las canciones que forman parte del álbum “Mañana será bonito: Bichota season”.

La artista hizo saber a sus más de 64 millones de seguidores en Instagram que el álbum constará de 10 temas musicales, ofreciéndoles una emocionante selección. Además de sus interpretaciones en solitario, la producción incluirá colaboraciones con talentosos artistas como Peso Pluma, Kali Uchis, Young Miko y Dei V.

Además, los oyentes encontrarán canciones que ya han conocido previamente, como la que da título al álbum, “S91″, en la que hace referencia a un salmo de La Biblia, además de “Amargura” y “Mi ex tenía razón”. Esta última canción ha sido un tema candente de conversación en los últimos días.

Según observaciones de ciertos internautas, se podría interpretar que esta canción hace alusión a Anuel AA, ya que se perciben diversas indirectas hacia los ‘ex’ en general, así como algunas específicamente dirigidas al cantante del género urbano.

Que dice la canción “Mi ex tenía razón”

“Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él y me encontré uno mejor”, entona la Bichota. En el video, se puede apreciar a la artista en medio de un lago junto a una banda mexicana. Además, rinde homenaje a la fallecida cantante Selena al llevar puesta una camiseta con su imagen.

“De verdad no sé por qué carajos fue que lloré, si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné”, canta Karol G en esta nueva canción del álbum.

Por supuesto, los comentarios de los fanáticos no se hicieron esperar: “Desde que salió esta canción, la he reproducido más de 1000 veces, Dios!!! Qué contagiosa esa es, qué talento! Orgullo colombiano”, “Esta mujer lo que hace lo emboba a uno”, “Esta mujer es bien versátil, cualquier género lo canta bien”, fueron alguno de los tantos mensajes en el posteo de la cantante de “Tusa”.