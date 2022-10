Guillermina Valdés se sumó a las transparencias con un look rockero: top, medias de red y botas bucaneras.

Guillermina Valdés sorprendió en Instagram con fotos luciendo un top negro con transparencias, una de las tendencias que en los últimos años va ganando cada vez más adeptos.

Para darle este estilo rockstar a su outfit, Guillermina agregó un par de medias de red y botas bucaneras, todo en el mismo color, logrando así el ya famoso “total black”.

Valdés utilizó una de las fotos luciendo este look para cambiar su foto de portada en la plataforma, además de pinearla en su perfil, demostrando que le gustó como quedó.

Guillermina Valdés Foto: Instagram

Para contrarrestar un poco el outfit monocromático, Guillerma llevó sus uñas en un color rojo, además de unos labios en un tono nude que lo suavizó.

Guillermina Valdés Foto: Instagram

Guillermina Valdés sobre su participación en ¿Quién es la máscara?

Luego de recibir varias críticas por haber participado en ¿Quién es la máscara?, programa que fue comperencia por el rating del ciclo de Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés se defendió.

“Digamos que mi espíritu es hacer lo que siento y también muchas veces desde la ética. Lo que está bien para mí y para la gente que quiero. Soy re de contemplar absolutamente todo y escuchar algunas cosas me dolieron. Ya hace seis meses que estoy separada, fue una relación de la que me fui con amor. Estoy orgullosa de eso”, expresó.

Guillermina Valdés en ¿Quién es la máscara?

Luego agregó: “Entonces, me parece que no le hice mal a nadie ni le falté el respeto a nadie. Es la mujer objeto, el ‘te pongo acá porque vos sos la ex de’. La gente me puede ver toda la vida como la ‘ex de’ y no tengo problema, no me afecta. Lo que sí, no aceptaría leer un epígrafe que dice que yo estoy dispuesta a destruir a un ex. Eso es como muy fuerte”.