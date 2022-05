Luego de su viaje por Inglaterra, donde fue a acompañar a su hija Paloma que se quedará a vivir allá, Guillermina Valdés se encuentra otra vez en la Argentina. De nuevo con su agenda en el país, la pareja de Marcelo Tinelli retomó todas sus actividades, entre ellas sus rutinas estéticas.

A través de las redes sociales, la ex jurado de “ShowMatch” posó en ropa interior para mostrar uno de sus tratamientos de belleza y revolucionó a sus seguidores. No es común que la diseñadora se deje ver con poca ropa, por eso cada vez ocurre recibe miles de reacciones.

Guillermina se mostró arrodillada sin pantalones sobre una camilla y una remera holgada gris. En muy poco tiempo alcanzó cerca de 50 mil corazones rojos y todo tipo de comentarios como: “Diosa”, “El beboteo”, “Que linda estás” y cientos de emojis de fueguitos, corazones y caras enamoradas.

Guillermina Valdés posó en ropa interior Foto: Instagram/guillevaldes1

Días atrás, Valdés habló sobre la orientación sexual de Paloma -fruto de su relación con Sebastián Ortega- y contó cuál fue su reacción al conocer que es lesbiana. En ese sentido, reveló que al principio se sintió mal como madre “por no verlo venir” ya que “no lo esperaba”, aseguró que después se puso a disposición para contener a su hija en lo que necesite.

“Fue tremendo. Como madre, dije ‘Yo no me di cuenta’. Y pensé qué mal, cómo no me di cuenta... como madre... Qué dormidita”, recordó en una entrevista con Infobae y detalló: “¿Ella está bien? Yo quiero que ella esté bien. Y ahí fuimos a la psicóloga, no porque esté mal eso que me contaba... Ella estaba bien, pero en realidad debió ser difícil para ella decirmelo. ¿Estás bien? ¿Necesitás algo? Sino, presentame a quién sea tu amor cuando venga”.

Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli ¿separados?

Sobre la noche de este martes comenzó a circular la noticia acerca de la separación de Valdés con Marcelo Tinelli. Luego de una relación de nueve años y tras haber superado una profunda crisis en el 2021, las nuevas versiones indican que la pareja se terminó.

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés en el Día de los Enamorados Foto: Instagram/marcelotinelli

Así lo publicó Infobae en las últmas horas al indicar que fuentes cercanas confirmaron que ambos “tomaron la decisión hace unos días, y en buenos términos, manteniendo una muy buena relación”.

El conductor y la empresaria comenzaron a salir en 2012. Al poco tiempo nació Lorenzo, el pequeño que tienen en común.