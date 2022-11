No hay dudas de que Wanda Nara es una de las influencers del momento. En los últimos años, los seguidores de la modelo no tardaron en multiplicarse, tanto que hoy llegan a 15.5 millones, los cuales no dudan en dejarle sus reacciones.

Wanda Nara tiene 15.5 millones de seguidores en Instagram. Foto: Instagram

Cada uno de sus posteos superan los cien mil likes. Sin embargo, hay uno que se llevó ampliamente la atención de los internautas. Desde Vía País, te mostramos cuál fue la publicación con la que la empresaria desafió la censura de la red social.

En bata y tomando café: la foto con la que Wanda Nara desafió la censura de Instagram. Foto: Instagram/@wanda_na

Desde Nordelta, en bata blanca, sin nada abajo y con café en mano, la esposa de Mauro Icardi despertó suspiros el 15 de diciembre de 2021. “Hoy comercial”, escribió para describir la imagen de aquel momento que obtuvo 575.446 “me gusta”.

Qué cirugías se hizo Wanda Nara

Wanda Nara siempre ha negado sus cirugías estéticas, pero al mostrarle fotos viejas y recientes de Wanda Nara a Cristián Pérez Latorre, uno de los cirujanos de los famosos, la desmintió.

Wanda Nara y los cambios a través de su vida. Foto: (Foto:Web)

“Se hizo la nariz, los labios, los pómulos”, aseguró y agregó: “Obviamente que ella fue mejorando. Pero si la comparás con la hermana, ella sí que te puedo decir completamente que no tiene nada hecho”.