El look total white y con transparencias de Belén Negri que causó furor en Instagram

Belén Negri es una de las personalidades del mundo de la internet más destacadas de los últimos tiempos. Triunfa en la escena mediática y deslumbra como streamer. Allí despliega todo su talento y conquista a nuevos fans en cada minuto.

La influencer chilena Belén Negri redefinió la moda urbana con un look de transparencias y escote

Su estilo no conoce de límites. Es una verdadera referente fashionista. Las tendencias son su especialidad y es la reina de las combinaciones de estilo para crear sus propios conjuntos de prendas. Sus fans alucinan con cada look que muestra.

La streamer derrocha sensualidad y estilo a cada paso que da. Belu marca tendencia y las novedades del mundo de la moda jamás se le escapan. No conoce de límites a la hora de crear sus propios outfits y así tener un estilo único.

Belén Negri encandiló corazones con un look urbano infartante. La streamer mostró mucha piel y se robó la mirada de todos. Combinó un outfit con un ultra escote y transparencias que dejaron sin palabras a sus fans y se robó los aplausos de todo el público.

La influencer chilena Belén Negri redefinió la moda urbana con un look de transparencias y escote Foto: instagram

La influencer posó con un outfit que no pasó desapercibido y llamó la atención de todos. La estrella fue un pantalón estilo cargo con bolsillos a los costados en color blanco. Los likes no tardaron en llegar y sus seguidores alucinaron con el extravagante look.

Complementó el look llevando el cabello suelto, bien lacio. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos y un color rojizo oscuro para los labios.

Belén Negri paralizó Instagram

La influencer no conoce de límites a la hora de combinar prendas y estilos. Tiene un carisma único. Su actitud avasallante siempre va por más y enciende pasiones a cada paso que da.

Belén Negri brilló con un look urbano muy canchero y sensual. Una camisa con mucho escote y transparencias y lo complementó con un pantalón de calce holgado estilo cargo con bolsillos a los costados. La tendencia del momento. Sus fans alucinaron y los halagos invadieron la publicación.